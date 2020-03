Itàlia ho tanca tot excepte farmàcies i alimentació

Un país en quarantena. 60 milions d’italians confinats a casa. Però a les regions de nord de país, les més afectades per la difusió del Covid-19, no és suficient per contenir l’epidèmia, que ja registrava ahir més de 10.500 contagis i 827 víctimes mortals a Itàlia. La Llombardia i el Vèneto, totes dues governades per la Lliga, van sol·licitar el “tancament total” del transport públic i de totes les activitats comercials en els seus territoris, excepte farmàcies i supermercats. Al cap d’uns quants dies d’enfrontaments, el primer ministre, Giuseppe Conte, va accedir, en part, a les seves peticions, i va estendre les mesures a tot el país.

Conte va anunciar ahir al vespre el tancament de tots els establiments, inclosos els pubs, bars i restaurants, excepte els que atenguin necessitats bàsiques, com farmàcies, supermercats i botigues d’alimentació. Els quioscos i els estancs també continuaran oberts. Els serveis públics essencials, inclosos el transport públic, estaran garantits, va assegurar el primer ministre, en un missatge transmès a través de les xarxes socials. Les empreses hauran incentivar “el màxim possible” els permisos i vacances, i tancar els departaments que no siguin imprescindibles.

Fins ahir Itàlia havia tancat cinemes, teatres o museus per evitar l’aglomeració de persones, però els centres comercials podien obrir els dies laborables, mentre que els bars i restaurants podien fer-ho fins a les 6 de la tarda, amb la condició que es respectés almenys un metre de distància entre els clients. Dilluns, en una decisió sense precedents, el govern va prohibir els desplaçaments en tot el territori nacional, excepte per causes laborals, emergències o motius de salut. La normativa va crear certa confusió, ja que en un primer moment va ser interpretada com una recomanació a quedar-se a casa i no una exigència. Ahir, però, el ministeri de l’Interior va publicar un vademècum que acaba per fi amb els dubtes de molts italians: “Quedar-se a casa és una obligació”. Per poder sortir del domicili cal signar una autocertificació que ho justifiqui basant-se en un dels tres supòsits previstos.

Carrers deserts

Tot i la confusió inicial, els carrers de Roma apareixen aquests dies gairebé deserts. Els transports públics estan oberts però els autobusos que recorren el centre de la ciutat viatgen buits. Com a mesura de precaució, alguns han penjat a la porta del conductor un cartell que convida els usuaris a accedir-hi per les portes del darrere i no acostar-se a la cabina. El trànsit caòtic és només un record. Molts romans havien deixat de circular quan la setmana passada el govern va tancar totes les escoles al país i va obligar molts pares a agafar-se vacances forçades o treballar des de casa. Els parcs es van omplir llavors d’avis amb els seus nets. A partir d’ara, tampoc podran fer-ho. Les ciutats de Piacenza i Verona han sigut les primeres a tancar els parcs, però moltes altres localitats estudien adoptar mesures semblants.

Les principals atraccions turístiques de la capital també han tancat. Als voltants del Colosseu ja no hi ha cues de turistes ni venedors ambulants. En molts supermercats, només es permet un nombre màxim de clients al mateix temps i alguns empleats porten màscares i guants de làtex. Els clients que fan cua a la caixa han començat a mantenir almenys un metre de distància entre ells, aplicant rigorosament la normativa aprovada pel govern.

A Termini, la principal estació de trens de la capital, dimarts no hi havia controls policials com el dia anterior, però els que decidien marxar havien de portar també l’autocertificació, ja que pot ser requerida en qualsevol moment. La violació de la normativa preveu fins a tres mesos de presó. I les forces de seguretat ja han començat a posar les primeres multes. “Era a Roma per feina i ara estic tornant a casa. Espero no tenir problemes a l’arribar, tot i que el que més em preocupa és el que passarà en els pròxims dies. És com una pel·lícula de ciència-ficció”, explica Mauro, abans de sortir corrent per agafar l’últim tren en direcció a Torí.

Al vagó del comboi que porta a Milà hi ha un silenci incòmode. Està pràcticament buit i els que hi viatgen a bord -la majoria amb màscares i guants de làtex- eviten creuar les mirades. A la capital de la Llombardia, on viuen més d’un milió de persones, moltes botigues, bars i restaurants han tancat per iniciativa pròpia. Alguns comerços avisen els seus clients que poden continuar fent la compra a través d’internet. I en d’altres hi ha cartells a terra que recorden la distància mínima de seguretat. “Estem esperant la decisió del govern. Jo no veig l’hora de poder quedar-me a casa”, diu sense poder dissimular els nervis la dependenta d’un basar d’un barri al sud de la ciutat.

El propietari d’un quiosc proper a l’estació de metro de San Donato espera, en canvi, poder obrir demà. “Sempre hi ha algú que passa i s’emporta alguna cosa”, assegura mentre es col·loca la mascareta. És a la tarda però encara queden files senceres de diaris sense vendre. Però d’això, diu resignat, “no en té la culpa el coronavi rus”.

França

França celebra diumenge la primera ronda de les eleccions municipals i, malgrat que històricament és una convocatòria amb poca abstenció, les autoritats temen que el coronavirus farà baixar la participació. Més de 1.600 persones s’han contagiat al país i els morts ja són 30.

Regne Unit

La ministra de Sanitat, Nadine Dorries, ha donat positiu en coronavirus i es manté aïllada al seu domicili. Mentrestant, el govern va anunciar ahir un pla d’estímul de gairebé 35.000 milions d’euros per mitigar l’impacte econòmic de l’epidèmia. En el primer pressupost després del Brexit, el ministre d’Economia, Rishi Sunak, ha afirmat que és la “resposta més gran del món” per donar suport les famílies i les empreses davant d’una possible crisi de liquiditat. El brot ha afectat ja gairebé 400 persones i n’han mort sis.

Guatemala

Guatemala i altres països de l’Amèrica Llatina, com l’Argentina, Colòmbia, el Perú i Xile, han començat a imposar quarantenes als viatgers procedents d’Europa o la Xina amb l’objectiu d’evitar la propagació del coronavirus als seus territoris. Els espanyols que hi viatgin s’hauran d’aïllar 14 dies.

Líban

El Líban ha prohibit l’entrada al país de persones procedents d’Espanya, França, el Regne Unit, Egipte, Síria i l’Iraq. Així mateix, ha cancel·lat tots els vols procedents o amb destinació a Itàlia, Corea del Sud, l’Iran i la Xina. De moment, el Líban ha registrat 61 casos i dos malalts han mort a causa de l’epidèmia.

Tunísia

Les autoritats de Tunísia van expulsar ahir 30 turistes italians perquè es van negar a aïllar-se durant 14 dies com a prevenció. Els turistes, que no presentaven símptomes de patir la malaltia, van ser deportats en coordinació amb l’ambaixada del seu país. Tunis ha suspès l’enllaç marítim amb Itàlia.