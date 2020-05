Itàlia torna a la feina però amb el petit comerç tancat fins al 18 de maig

Itàlia inicia la segona fase de la desescalada. Després de dos mesos de confinament, prop de 4,4 milions d’italians van tornar ahir a ocupar els carrers. Una tornada a la normalitat relativa, ja que la majoria dels comerços continuaran tancats fins d’aquí dues setmanes, el dilluns 18 de maig, i es manté la prohibició de creuar la frontera de la regió de residència, excepte si es fa per motius sanitaris, laborals o per atendre una urgència. Una excepció que també s’amplia als treballadors i estudiants atrapats durant el confinament en una regió diferent de la de la seva residència.

El millor termòmetre de la tornada a la normalitat va ser l’afluència de passatgers al transport públic. Al metro de Roma i a l’estació de trens de Milà molts ciutadans que tornaven a la feina després de dos mesos d’aturada van tornar a omplir els vagons. La majoria portava mascareta, en compliment de la normativa vigent. A l’interior de la xarxa metropolitana, uns adhesius recordaven la distància mínima de seguretat, mentre que a l’estació de ferrocarrils, l’exèrcit prenia la temperatura als viatgers abans d’embarcar. Els tramvies i autobusos que circulaven pel centre de la capital de la Llombardia ho feien pràcticament buits, mentre que a les calçades es van veure moltes més bicicletes del que és habitual i els parcs es van tornar a omplir de nens i corredors.

Itàlia va ser el primer país d’Europa a aïllar la seva població per contenir la propagació del covid-19 després que a finals de febrer es detectés el primer brot a les regions de la Llombardia i el Vèneto. No obstant això, el país transalpí ha estat un dels últims a alleugerir les mesures de confinament dels seus ciutadans i recuperar l’activitat econòmica, almenys parcialment. Diversos sectors de l’economia -com la construcció, el tèxtil o l’automoció- ja van reprendre l’activitat fa una setmana, el dilluns 27 d’abril, tot i que el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible.

Però per rebaixar una eventual eufòria davant de la recuperació de l’activitat, el primer ministre, Giuseppe Conte, va voler advertir que malgrat l’alleugeriment del confinament ara comença “el moment més perillós”. En aquest sentit, va intentar donar un bany de realitat pel risc de possibles rebrots: “No és un tots lliures. El virus encara circula entre nosaltres. Estem en plena pandèmia”, va dir en una entrevista al diari La Stampa. “Si no hi ha responsabilitat, tornarem a tancar-ho tot, fet que seria una catàstrofe” per a l’economia i els ànims col·lectius, va insistir.

Familiars però no amics

A partir d’ara els italians poden sortir de casa per fer visites als seus “éssers estimats”, tot i que es manté la prohibició de fer reunions. Davant la polèmica suscitada pel concepte poc precís de poder trobar-se amb “éssers estimats”, el ministeri de l’Interior es va veure obligat a especificar que corresponen a cònjuges, parelles de fet i parents de fins a sisè grau, però no s’hi inclouen els amics ni altres relacions amoroses. Una decisió que va generar una forta controvèrsia entre els internautes a les xarxes socials.

Durant el confinament les restriccions han variat en les 20 regions de país, fet que ha contribuït a la confusió. Una de les més polèmiques va ser la impossibilitat de practicar esport en algunes regions com la Llombardia i l’Emília-Romanya. Una mesura que ha estat superada, ja que ja es permet practicar activitats físiques i esportives en tot el territori nacional de manera individual o en grup (mantenint, això sí, dos metres de distància) a qualsevol hora i lluny de casa, sempre que es faci dins dels límits de la regió de residència. A més, els esportistes i atletes professionals també poden tornar entrenar-se però ho han de fer a porta tancada.

Classes partides

Els italians esperaven amb impaciència l’obertura de parcs i jardins però les autoritats han decidit mantenir tancades les zones de joc infantil. Amb la tornada a la feina de molts pares i mares, la incògnita ara és què fer amb els més petits, després que la ministra d’Educació, Lucia Azzolina, confirmés que les escoles donen per acabat el curs presencial i no obriran les portes fins al setembre vinent. Per fer-ho, el govern de Conte està estudiant la manera més segura de reprendre les classes presencials. “És evident que no podem fer-los tornar a les aules massificades de 28 o 30 alumnes”, va comentar la ministra en una entrevista a la televisió. “Estem pensant en formes mixtes de didàctica. La meitat a classe i la meitat a distància “, va avançar.

Amb més de 29.000 morts per coronavius des que va començar el brot -195 en les últimes 24 hores-, el govern italià ha endarrerit la reobertura de bars i restaurants fins a l’1 de juny, tot i que a partir d’aquesta setmana aquests establiments podran preparar menjar per emportar o lliurar-lo a domicili. Les esglésies i altres llocs de culte romandran tancades fins a finals de maig però es permetran els funerals amb fins a 15 persones.