Pupitres individuals, onze milions de mascaretes diàries i classes reduïdes per a la tornada a l'escola a Itàlia

Itàlia es prepara per tornar a l'escola sis mesos després que el coronavirus obligués a tancar els centres educatius i a suspendre les classes presencials. La ministra d'Educació italiana, Lucia Azzolina, va confirmar que el 14 de setembre començarà el curs. "L'objectiu no és només reobrir les escoles sinó garantir que no tornin a tancar", va assegurar en una entrevista a la ràdio pública RAI.

Les mesures introduïdes per permetre la tornada dels estudiants a les aules han estat aprovades a partir de les recomanacions del comitè científico-tècnic que està assessorant el govern de Giuseppe Conte durant la pandèmia. Per garantir la seguretat dels alumnes i els docents, Itàlia preveu distribuir 11 milions de mascaretes cada dia i 50.000 litres de gel desinfectant, i fer proves ràpides per al personal. A l'aula s'haurà de respectar la distància social d'almenys un metre entre les cares, de manera que es col·locaran 2,4 milions de pupitres individuals, la qual cosa obligarà a remodelar les aules i habilitar espais alternatius.

Mascaretes a l'aula

En un informe recent, els experts de comitè suggereixen l'ús obligatori de la mascareta dins de l'aula en cas de no poder garantir la distància entre alumnes. Una mesura que la ministra d'Educació va confirmar aquest divendres. "La mascareta és fonamental on no hi ha distància, però estem treballant per assegurar el distanciament", va assegurar Azzolina. Això permetrà garantir l'inici del curs, en absència dels pupitres individuals i les noves aules, ja que es preveu que moltes escoles no estaran preparades quan arrenqui el nou curs d'aquí un mes.

En aquest sentit, la titular d'Educació va avançar que estan estudiant reduir el nombre d'alumnes per classe i habilitar noves aules en casernes, poliesportius i fins i tot hotels. A més, va anunciar que a partir del setembre es contractaran 150.000 nous professors. "S'ha fet molt en la recerca de nous espais, però cal més compromís de les autoritats locals i dels propietaris dels edificis", va dir Azzolina, alhora que va assegurar que s'havien mobilitzat recursos econòmics addicionals per construir més escoles.

L'anunci de la ministra d'Educació arriba després que la setmana passada el ministeri signés un acord amb els sindicats per donar llum verda a un protocol de seguretat que permetrà gestionar el nou curs escolar. Per evitar les aglomeracions d'alumnes, el pla de govern italià recomana introduir horaris d'entrada i sortida esglaonats i, si és possible, utilitzar accessos diferents per garantir la seguretat dels estudiants i el personal. Les persones que presentin símptomes compatibles amb el coronavirus n'han d'informar immediatament i quedar-se a casa. També hauran d'evitar anar al centre escolar si superen els 37,5 graus de temperatura. D'altra banda, el protocol prohibeix l'entrada a les persones que provinguin d'àrees de risc o hagin tingut contacte amb positius.

Una de les principals novetats del protocol italià és la introducció d'un canal de comunicació entre l'escola i els pares per garantir suport psicològic que ajudi les famílies a resoldre tots els dubtes i gestionar les situacions d'estrès i ansietat, així com la por al contagi. Una mesura que segons la ministra d'Educació "demostra que estarem al seu costat en tot moment, donant-los suport en cas de dificultat".