Ja és oficial: comença la transició de poders cap a l’administració Biden

Setze dies ha trigat l'administració Trump a obrir-li la porta a Joe Biden. Més de dues setmanes des que el demòcrata va guanyar les presidencials, un temps que ha transcorregut entre la negació i les demandes judicials del president. I encara que Donald Trump segueix sense reconèixer la derrota, aquesta matinada el seu govern ha obert oficialment el procés de transició entre administracions, la qual cosa permetrà que l'equip de Biden tingui accés a fons federals o pugui rebre informació classificada.

No és una concessió per part de Trump de la victòria de Joe Biden, però és la confirmació de l’inici d'un procés imparable que culminarà el 20 de gener amb la presa de possessió del 46è president dels Estats Units. La notícia arribava passada la mitjanit, hora catalana, amb una notificació per part de l'administradora dels Serveis Generals, Emily Murphy, que estampava la seva firma en el document que obre el procés de traspàs de poders. Un pas burocràtic i automàtic després de cada nit electoral que aquest any s'ha retardat per les pressions de la Casa Blanca.

Trump, que insisteix que seguirà litigant els resultats, ha piulat que ell mateix ha donat les indicacions "en el millor interès pel nostre país" i per posar fi al suposat assetjament que hauria rebut la funcionària. Murphy, per la seva banda, ha assegurat en una carta adreçada a Joe Biden que ha arribat a la conclusió "de manera independent" que el demòcrata és l’"aparent" guanyador dels comicis. En un comunicat, l'equip del president electe ha qualificat la decisió com "un pas necessari per començar a abordar els reptes que enfrontem, incloent-hi controlar la pandèmia i recuperar l'economia".

Aquest dimarts, Joe Biden farà la presentació pública dels primers càrrecs de la seva futura administració, mentre Donald Trump presidirà la tradicional cerimònia de l'indult al gall d’indi, amb motiu de la propera festivitat d'Acció de Gràcies.