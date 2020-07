França recomana als seus ciutadans que no viatgin a Catalunya

Més males notícies per al turisme català, ja prou malmès pels rebrots dels últims dies. El primer ministre francès ha alertat els seus ciutadans que evitin viatjar a Catalunya. Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a l'aeroport de París - Charles de Gaulle. "Recomanem que els francesos evitin anar [a Catalunya] mentre la situació sanitària no millori en aquest territori. Estem debatent amb les autoritats espanyoles i catalanes perquè es garanteixi que, en l'altra direcció [de Catalunya cap a França], els fluxos siguin al més limitats possible", ha afegit. És, a la pràctica, un tancament de la frontera sense dir-ho. I, de retruc, un cop mortal per al turisme a Catalunya, especialment per al gironí.

Així ho han entès des de les associacions del sector a Girona, que han reaccionat acusant les autoritats franceses de fer una "campanya brutal" contra Catalunya per evitar que sigui la destinació escollida per passar les vacances d'estiu i aconseguir fer créixer el turisme interior a França. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, ha assegurat que ja és un fet "històric" que intentin retenir el turisme francès, però ha afirmat que enguany "s'ha elevat a l'enèsima potència" perquè a França "també els falta turisme". Escudero assegura que, per al sector, seria "una hecatombe" perdre els visitants francesos, si acaben seguint les recomanacions del primer ministre. Els comerciants de Figueres sostenen que les declaracions de Jean Castex suposen "una altra pedra al camí" en una ciutat que ja es troba sota el setge de la pandèmia.

En relació amb la recomanació francesa de no viatjar a Catalunya, la ministra d'Exteriors espanyola, Arantxa González Laya, s'ha pronunciat a primera hora de la tarda, també, en una entrevista amb la CNN International: "Espanya és un país segur –ha dit– i té brots com d'altres". Alhora, també ha recordat que "en cap cas s'estan tancant les fronteres i la situació és difícil en algunes zones localitzades del país". Ha assenyalat igualment que dins d'Espanya també s'estan restringint moviments en alguns territoris. "És la nova normalitat", ha conclòs, a més d'assegurar que Espanya està en contacte constant amb la resta d'estats.

Des d'alguns països europeus, però, no es creu que la situació sigui tan estable. Noruega, per exemple, tornarà a imposar una quarantena de deu dies per a les persones que arriben des d’Espanya a partir d'aquest dissabte després dels augments de casos de covid-19. Alhora, alleujarà les restriccions als arribats de Suècia. Els residents de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o els països del tractat de Schengen amb menys de 20 casos confirmats per cada 100.000 habitants durant les dues últimes setmanes poden entrar a Noruega sense necessitat de fer quarantena. Segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), les infeccions a Espanya havien augmentat fins a 30,9 per cada 100.000 habitants.

La posició de Noruega contrasta amb la del Regne Unit, perquè, tot i la situació a Catalunya, l'Aragó i altres indrets de l'Estat, com la localitat de Totana, a Múrcia, Londres ha mantingut aquest divendres en la seva llista de destinacions segures Espanya, mentre que no ha donat el mateix tractament a Portugal, que es troba en una situació molt semblant a la de l'Aragó en la zona de Lisboa.