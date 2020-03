Joe Biden i Bernie Sanders debaten a distància a causa del coronavirus

Hauria semblat ciència ficció fa menys d'una setmana: un debat en el qual els dos contendents discuteixen a la distància recomanada per les autoritats sanitàries per evitar contagiar-se l'un a l'altre i, a més, celebrat sense públic. Són les primàries demòcrates en temps del coronavirus. Un cara a cara esterilitzat. Sense el contacte ni el frec a frec que escalfa el debat. Fred. En un estudi de la CNN a Washington, davant de tres periodistes i no des d'Arizona amb simpatitzants, tal com estava previst inicialment. La supressió de la quotidianitat per l'emergència sanitària global no ha cancel·lat, però, un duel que semblava fora de context davant d'una situació d'alarma com la que es viu als Estats Units i en gran part del planeta.

Joe Biden i Bernie Sanders són el que queda del que al principi havia sigut un planter divers i heterogeni de candidats. Dos homes blancs i septuagenaris (l'exvicepresident té 77 anys, el senador 78) als quals durant el debat els han recordat que formen part del grup d'edat més vulnerable a l'epidèmia. D'entrada, han xocat els colzes en lloc d'encaixar les mans per saludar-se. "Tinc molta cura amb la gent amb qui m'estic relacionant", ha dit Sanders, i, per descomptat, que utilitza "molt de sabó". Biden toca fusta, i diu que té "bona salut". Tots dos han suspès els actes de campanya amb públic i coincideixen en les seves crítiques a la gestió que la Casa Blanca està fent d'aquesta crisi, però difereixen en els detalls sobre com actuarien si fossin presidents.

Joe Biden ha posat el dit a la nafra d'un dels motius pels quals els Estats Units amb prou feines han pogut fer tests de diagnòstic fins ara. L'administració "va rebutjar" els oferts per l'OMS i per això s'ha perdut un temps preciós. A més, ha assegurat que "l'actual sistema no pot gestionar l'allau que és probable que es produeixi", per la qual cosa ha aconsellat que es planifiqui la creació d'"hospitals temporals" per atendre la demanda. Per fer-ho ha cridat a la mobilització de l'exèrcit: "Té la capacitat de construir hospitals de 500 llits en tendes que són completament segures", ha garantit l'exvicepresident.

En temps de crisi com aquests, "la deficiència de l'actual sistema sanitari", en paraules de Bernie Sanders, pot ajudar a donar impuls a la seva idea més popular: la d'una sanitat pública universal (" Medicare for all"). Biden l'ha rebutjat immediatament perquè defensa que la solució és atendre l'emergència actual amb un programa de contenció i rescat econòmic, no amb un sistema públic universal. El que va ser segon d'Obama ha posat Itàlia com a exemple de país amb sanitat pública. "No ha funcionat allà –ha apuntat–. Això no resoldria el problema de cap manera". El senador ha assenyalat igualment la necessitat de donar resposta a la incertesa econòmica dels que es veuran perjudicats pel tancament dels seus negocis mentre duri la crisi.

Tant Joe Biden com Bernie Sanders s'han compromès una vegada més a donar suport a la campanya del guanyador d'aquestes primàries. Si resulta elegit Biden, l'exvicepresident optarà per una dona com a candidata a la vicepresidència. Preguntat per això, Sanders ha dit que ho faria, "amb tota probabilitat". Però amb un matís: hauria de ser una dona "progressista".