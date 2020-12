Biden acusa Trump d’orquestrar un "assalt a la democràcia” però demana "girar full"

Després de segellar la seva victòria al Col·legi Electoral, el president electe Joe Biden ha destacat aquesta matinada en un missatge a la nació que la democràcia nord-americana "ha demostrat ser resistent, autèntica i forta" davant de les escomeses de Donald Trump i els seus aliats, als quals ha acusat d'orquestrar "un assalt sense precedents contra la democràcia". Biden, amb la veu entorpida per una gola que demanava a crits un got d'aigua, ha recordat a Trump –incapaç encara d'admetre la seva derrota– que els 306 vots electorals amb què ha guanyat la presidència són els mateixos que el republicà va obtenir el 2016. "Segons els seus propis estàndards, aquests números van representar aleshores una victòria clara".

Joe Biden ha defensat amb contundència la legitimitat de la seva victòria i ha subratllat que no són els polítics els que "prenen el poder", sinó els ciutadans els que "el concedeixen". A més, ha posat en valor la feina dels treballadors electorals i funcionaris que han patit una "enorme pressió política, abusos verbals i fins i tot amenaces de violència física". També ha destacat la "independència" dels tribunals, que han tombat una vegada i una altra les demandes de la campanya de Trump. "Han sigut escoltades per més de 80 jutges en tot el país i, en cap cas, no s’ha trobat ni causa ni evidència per revertir, qüestionar o disputar els resultats", ha apuntat.

Biden no s'ha oblidat dels 17 fiscals generals republicans i 126 congressistes republicans que van donar suport a la fallida demanda interposada per Texas davant el Tribunal Suprem i que, en cas d'haver triomfat, hauria suposat l'anul·lació dels resultats en quatre estats clau. Els ha acusat de "negar-se a respectar la voluntat de la gent". Malgrat tot, Biden ha demanat "girar full" i treballar per "unir" els nord-americans.

El fiscal William Barr plega

Mestre en el maneig dels cicles informatius, el president Donald Trump ha anunciat poc abans la renúncia del seu fiscal general, William Barr. Ho ha fet a través de Twitter, tot just minuts després que Califòrnia segellés la victòria de Biden al Col·legi Electoral. El mandatari ha escrit que tots dos havien mantingut una "trobada agradable" i ha anunciat que William Barr abandonarà el seu càrrec "abans de Nadal per passar les vacances amb la família". Serà rellevat per a Jeffrey Rosen, actualment número dos del departament de Justícia.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Tot i que Barr ha resultat ser un fiscal general especialment servil amb la Casa Blanca, la seva recent negativa sobre l’existència d’un suposat frau electoral massiu ha tensat la relació amb Trump. En els últims dies, a més, el mandatari ha fet evident la seva frustració pel fet que William Barr no revelés durant la campanya electoral l'existència d'una investigació oberta contra Hunter Biden. El fill del president electe va reconèixer públicament la setmana passada ser subjecte d’una investigació per suposat frau fiscal.

A la carta de renúncia, el fiscal general es reserva les crítiques i felicita Trump pels seus "molts èxits i fites sense precedents". A més, qüestiona "l'escomesa partidista" contra el president, que considera que està "fora de lloc". Per exemple, les acusacions de conspiració amb Rússia durant la campanya del 2016, que William Barr qualifica com a "sense fonament". Barr va ser precisament l'encarregat de presentar les conclusions de la investigació sobre la trama russa dirigida pel fiscal especial Robert Mueller. A través d’una carta, Mueller es va queixar el 2019 de l'errònia interpretació que el fiscal general havia fet públicament del seu informe al determinar que la investigació havia exonerat Trump d'un possible delicte d’obstrucció a la justícia.