Joe Biden anuncia que els Estats Units “estan a punt per liderar el món”

En el primer dia en què formalment es va posar en marxa la maquinària de la transició, Donald Trump va oficiar la cerimònia d'indult del gall dindi prèvia a la festivitat d'Acció de Gràcies poc després que Joe Biden presentés en societat una part del seu futur equip de govern. A Biden li correspondrà presidir aquest ritual d'aquí un any, però com que el poder també és una qüestió de percepció, el contrast entre els dos actes assenyala que el pèndol del poder oscil·la cada dia més cap al demòcrata. Biden ha anunciat a Wilmington (Delaware) que "Amèrica està de tornada". I això es tradueix, segons qui serà el 46è president de la història dels Estats Units, en un país que "està a punt per liderar el món, no per retirar-se'n".

Abans que Trump sortís al Rose Garden de la Casa Blanca per a la tradicional cerimònia de l'indult, Joe Biden va posar nom i cognoms a l'acompliment d'una promesa de campanya: el d'una administració que reflectirà de manera més fidel la diversitat del país. L'aprovació dels càrrecs dependrà del Senat, que al gener resoldrà amb dues eleccions a Geòrgia quin partit obté el control de la cambra alta. Si els republicans no ho impedeixen, el president electe comptarà amb la primera dona al capdavant de la intel·ligència, Avril Haines, i amb el primer secretari de Seguretat Nacional d'origen llatí, el cubano-nord-americà Alejandro Mayorkas.

Joe Biden també ha anunciat la creació del lloc de l'enviat especial pel clima. El càrrec l'ocuparà l'ex secretari d'Estat John Kerry, que ha aplaudit la decisió del president electe de tornar a l'Acord de París, del qual Trump va retirar els Estats Units el 2019 després d'haver-ho anunciat ja el 2017. Kerry va advertir, això sí, que aquest acord per si sol "no és suficient".

Encara que Donald Trump segueixi conservant el poder fins al 20 de gener, la realitat és que, des que Joe Biden va ser anunciat com a guanyador de les eleccions, el president ha anat perdent el comandament. A la seva presidència li queden 56 dies però, a mesura que passen les setmanes, el que diu i fa el mandatari importa cada cop menys, mentre que el que diu i fa Joe Biden guanya pes.

Els líders republicans al Congrés han estat còmplices de Trump en el seu assalt a la integritat del procés electoral, però els poders fàctics i la majoria de líders mundials ja li han donat l'esquena. Com a resultat i encara que insisteixi que continuarà la seva lluita per revertir el resultat de les eleccions, a Donald Trump no li ha quedat més remei que donar llum verda a l'inici del traspàs de poders.

Dimarts a la matinada, després de 18 hores de silenci a les xarxes i amb una agenda d'actes buida, Trump va anunciar sobtadament que havia ordenat que, "pel bé del país", es donés inici a la transició entre administracions. El que fins aquest any havia sigut un procés automàtic i rutinari després de cada elecció, havia quedat bloquejat per la Casa Blanca durant 16 dies. Emily Murphy, màxima responsable de l'Administració General de Serveis, va estampar a la fi la seva signatura al document amb el qual l'administració Trump reconeix Biden com a "aparent" guanyador. Una firma que permet al demòcrata accedir a fons federals, entre d'altres beneficis. En el terreny del simbolisme, la seva web va passar a comptar amb el domini .gov, el del govern nord-americà. Trump, en caiguda lliure, insisteix en fer creure que encara queda temps per donar la volta a unes eleccions que ha qualificat a Twitter com "les més corruptes" de la història.

Després de trencar el bloqueig, el Dow Jones va tocar sostre i va aconseguir ahir per primera vegada els 30.000 punts. Probablement és el més dolorós per a Donald Trump, un president que s'ha vanagloriat d'haver disparat els guanys a la borsa. Ferit en el seu orgull, Trump va protagonitzar la que possiblement és una de les compareixences més desconcertants que mai s'hagin donat a la Casa Blanca. Acompanyat del vicepresident Mike Pence, el mandatari va parlar durant 64 segons per atribuir-se l'èxit. "És la novena ocasió des del començament del 2020 i la quaranta-vuitena en la qual hem trencat rècords", va celebrar Trump. Va marxar tan ràpid com havia arribat, sense acceptar preguntes. L'avís als mitjans va ser tan precipitat que una integrant de l'equip de premsa del president va haver de treure el cap a la sala de premsa per assegurar-se que les càmeres estaven a punt per transmetre.