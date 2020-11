Joe Biden engega la transició

Joe Biden ha viscut aquest diumenge el seu primer dia com a president electe dels Estats Units i sembla disposat a no perdre ni un minut. El 20 de gener assumirà el comandament del país i els deures s'acumulen al damunt de la taula del Despatx Oval en un moment particularment difícil: mentre promet "guarir" les ferides d'una societat profundament polaritzada ( el final de Trump no vol dir que s'acabi el trumpisme), les seves prioritats seran controlar la pandèmia, que ha deixat gairebé 230.000 morts al país, i abordar l'atur creixent i la crisi econòmica, a més del racisme sistèmic i la crisi climàtica. Pocs presidents han tingut un panorama tan inèdit al davant i una transició tan complicada: Trump encara no li ha concedit la victòria. Però, a diferència del seu predecessor, l'exsenador demòcrata de 77 anys té el bagatge de mig segle de carrera política i l'experiència d'haver sigut vicepresident amb Barack Obama.

Per molt que Trump continuï en fase de negació, insistint sense cap prova que li han robat les eleccions i que els jutges li donaran la raó, la maquinària silenciosa de la transició del poder ja s'ha posat en marxa. I cada cop són més les veus al si del Partit Republicà que feliciten el demòcrata com a 46è president electe: ahir va ser l'expresident George W. Bush, que el va reconèixer guanyador. Als carrers encara ressonen els clàxons i els cants de celebració amb el lema "Estàs acomiadat", que es van viure a les grans ciutats dissabte quan es va desencallar el recompte després de quatre angoixants dies d'espera. Això no exclou, però, que, si Biden ha sigut el president més votat de la història dels Estats Units, Trump ha sigut el derrotat amb més vots: 70 milions d'estatunidencs volien que continués quatre anys més a la Casa Blanca, i el repte de Biden és convèncer-los que també serà el seu president. Mandataris d'arreu del món també l'han felicitat, amb silencis notables com el del president rus, Vladímir Putin, i el brasiler, Jair Bolsonaro, tots dos grans aliats de Trump.

L'altra gran protagonista del cap de setmana ha sigut la número 2 de Biden, Kamala Harris. La seva elecció és triplement històrica: és la primera dona a arribar la vicepresidència en la història dels Estats Units, i també la primera descendent d'afroamericans (el seu pare era de Jamaica) i la primera asiaticoamericana (la seva mare era d'origen indi). "Encara que soc la primera dona en aquest càrrec, no seré l'última", va dir en el seu discurs de victòria.

Biden ja ha posat en marxa el seu equip de transició i ha deixat clares les seves prioritats en una nova web (Buildbackbetter, que es podria traduir com a reconstruir millor) i ha posat en marxa comptes a totes les xarxes socials. Aquest dilluns mateix s'espera que presenti el seu equip d'assessors científics per lluitar contra la pandèmia, quan es registren més de 100.000 nous contagis diaris al país. Segons han publicat diversos mitjans nord-americans, la comissió estarà dirigida per tres copresidents: l'exdirector de la sanitat pública Vivek Murthy, l'excomissari d'Alimentació i Medicaments David Kessler i la professora de la Universitat de Yale Marcella Nunez-Smith.