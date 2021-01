Joe Biden i l’home del sac

La presa de possessió de Joe Biden la vam poder seguir en directe a través del 3/24 en una retransmissió, lògicament, més austera que cerimònies anteriors. A TV3 el Tot es mou també hi anava connectant de manera intermitent. Les televisions espanyoles ho van tenir més complicat perquè l’acte els hi va coincidir de ple amb la tragèdia de l’explosió d’un edifici a Madrid. Tant La 1, com el Canal 24 Horas, com La Sexta van combinar l’emissió de tots dos esdeveniments a través de petits enquadraments a la pantalla. L’esperpent el vam trobar a Cuatro amb el magazín que presenta Joaquin Prat. Mentre el món sencer estava seguint com Joe Biden i Kamala Harris juraven el càrrec sense incidents, la cadena de Mediaset informava en pantalla d’una situació alarmant: “PÁNICO EN LA INVESTIDURA DE TRUMP”. Més enllà del flagrant error amb el nom del president un subtítol explicava el motiu de la notícia: “ Un individuo vestido con un saco amenaza con un ataque ”. Si connectaves amb qualsevol de les cadenes nord-americanes ningú parlava de l’home del sac ni de cap situació de perill. Però Cuatro insistia amb aquell personatge: “ Un individuo vestido con un saco siembra el pánico en el Capitolio ”. Un reporter des de Washington explicava nerviós: “ No sabemos si este señor esconde un explosivo debajo de la túnica ”. Periodisme propi de l’era Trump.

Mentrestant, les cadenes nord-americanes seguien atentament cada minut de la cerimònia, que es desenvolupava en un ordre absolut i rigorós. És un ritual molt acotat i amb una realització televisiva molt convencional. Durant el discurs de Biden, això sí, el realitzador va ensenyar fugaçment com Bill Clinton pesava figues a la seva cadira. Paral·lelament, els presentadors i col·laboradors de la CNN i la Fox dissertaven amb tranquil·litat sobre la nova etapa política que començava al país, uns amb més entusiasme que d’altres. La CNN mantenia el so ambient de fons de tal manera que les fanfàrries militars donaven un to més festiu a l’emissió. Les intervencions dels periodistes no amagaven la il·lusió per la nova era Biden-Harris. Van Jones, el col·laborador que va plorar en directe el dia que Biden es va proclamar guanyador de les eleccions, comentava sorprès que algunes persones consideressin que sense Trump la política seria més avorrida: “ Boring is the new thrilling!” A la Fox van fer un seguiment correcte però més contingut. La realització televisiva (simultània a totes les cadenes) mostrava els temps d’espera. En les transicions de la cerimònia ens ensenyaven els empleats del Capitoli esperant pels passadissos o les tranquil·les aigües del riu Potomac.

Tom Hanks, protagonista

La festa arribaria més tard, amb el prime time televisiu als Estats Units. La CNN anunciava el concert Celebrating America presentat per Tom Hanks i organitzat pel Comitè d’Investidura Presidencial per substituir el format tradicional per culpa de la pandèmia. Totes les grans cadenes menys la Fox l’oferirien a la nit als seus espectadors, amb les actuacions de Springsteen, Bon Jovi i Timberlake entre d’altres. Al tancament d’aquesta edició, però, ens vam haver de conformar amb la part més oficial, continguda i majestuosa de la cerimònia. Però com deia el de la CNN, l’avorriment és la nova emoció.