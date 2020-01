Johnson nega a Escòcia els poders per a un segon referèndum d'independència

No hi haurà segon referèndum d'independència d'Escòcia aquest any ni durant tot el mandat de la present legislatura, que s'hauria d'allargar fins al 2024. Almenys, així ho ha ratificat el primer ministre britànic, Boris Johnson, després que aquest dimarts hagi escrit a la seva homòloga al govern d'Edimburg, i líder del Partit Nacional Escocès (SNP), Nicola Sturgeon, per comunicar-li, oficialment, que el Parlament de Westminster no autoritzarà la transferència dels poders necessaris per repetir una consulta, legal i vinculant, com la que va tenir lloc el 2014.

Johnson ha trigat pràcticament un mes en respondre a Sturgeon, que li va fer la petició, també per escrit, el passat 19 de desembre, una setmana després que els conservadors guanyessin les eleccions generals al conjunt del Regne Unit, i els independentistes ho fessin àmpliament a Escòcia.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 14, 2020

Johnson ho ha anunciat des del seu compte de Twitter. En la carta que li ha adreçat, el premier afirma que Sturgeon hauria de respectar la seva promesa que el plebiscit del 2014 fos "l'esdeveniment d'una generació". En la breu resposta, de només sis paràgrafs, Johnson també assegura que "continuarà defensant la decisió democràtica" presa pel poble escocès de romandre al Regne Unit. "Ja és hora que tots treballem per reunir tot el Regne Unit i desfermar el potencial d'aquest gran país", hi diu.

Nicola Sturgeon no ha trigat gens a respondre Johnson, també des de Twitter afirmant, en tres piulades consecutives: "Els tòries estan espantats pel dret d’escollir d’Escòcia, perquè saben que quan se’ns doni [l'oportunitat] d'escollir, triarem la independència. Els tories no tenen cap cas positiu per a la unió, de manera que només poden intentar negar la democràcia. No resistiran". Es tracta d'una resposta "insostenible i autodestructiva", ha reblat Sturgeon, en una posterior comunicació més extensa.

1/ Tories are terrified of Scotland’s right to choose - because they know that when given the choice we’ll choose independence. Tories have no positive case for the union - so all they can do is attempt to deny democracy. It will not stand. https://t.co/ILpW8Sx4kv — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 14, 2020

En la tercera de les piulades, Sturgeon informa que "el govern exposarà la nostra resposta i els propers passos [a fer] abans de finals d’aquest mes, quan també tornarem a demanar al Parlament escocès que doni suport al dret d’Escòcia a triar el nostre propi futur."

3/ @scotgov will set out our response and next steps before the end of this month - when we will also again ask @ScotParl to back Scotland’s right to choose our own future. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 14, 2020

En l'esmentada comunicació més extensa que les piulades, Sturgeon aprofundeix en les idees expressades a través de la xarxa social: "Els conservadors estan aterrits perquè Escòcia tingui el dret a triar el nostre propi futur". I segueix: "Ells saben que, atesa la l'elecció, la probabilitat més aclaparadora és que la gent triï l’opció positiva de la independència."

My full response to UK government letter. #indyref2020 pic.twitter.com/UvAFrDJF1n — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 14, 2020

La negativa de Johnson, però, no és nova. Des que va prendre possessió del càrrec, el juliol de l'any passat, que el premier ha expressat de forma rotunda el seu refús a les pretensions dels independentistes.

A parer de Sturgeon, l'estestament de Londres en la negativa només farà que atiar "la determinació de la gent perquè Escòcia decideixi si vol romandre al Regne Unit o independitzar-se. No és sostenible políticament per al cap govern de Westminster que es planti en el camí del dret del poble d'Escòcia a decidir el seu propi futur i intenti bloquejar el clar mandat democràtic per a un referèndum d'independència. Mentre més intentin bloquejar un referèndum, més demostraran que la unió de Westminster no és una associació d’iguals i augmentarà el suport a la independència. La resposta d'avui no és sorprenent, de fet, ho vàrem preveure, [però] no es mantindrà", vaticina la primera ministra d'Escòcia.

Sturgeon va confirmar que havia realitzat la sol·licitud una setmana després que el seu partit guanyés 47 dels 59 escons que Escòcia aporta a Westminster, amb una proporció de vot superior al 45% a les esmentades eleccions generals.

Però en la resposta, Johnson afirma que, malgrat que "ha tingut en compte i ha considerat" amb cura els arguments de Sturgeon, creu que "un altre referèndum d'independència continuaria l'estancament polític que Escòcia ha vist durant l'última dècada, amb escoles, hospitals i llocs de treball novament deixats enrere." En conseqüència, el seu govern "no pot acceptar cap sol·licitud de transferència dels poders que portés a un referèndum d'independència addicional". Downing Street també descarta la possibilitat encara que hi hagi una majoria independentista a les eleccions de Holyrood que s'han de celebrar l'any vinent.

Comença, doncs, ara, o es reprèn un pols polític apassionant entre Londres i Edimburg. De moment, no sembla possible la cessió per part de cap bàndol. I si Sturgeon compleix la seva paraula, i en cap moment no opta per la via unilateral, el que es produirà serà una paràlisi i un intent de sostenir una guerra de desgast entre els conservadors i els nacionalistes.

En funció de com surti l'experiment del Brexit, i en funció del grau de la negativa de Londres, el suport a la independència es podria disparar de l'actual 48-50%, d'acord amb les enquestes més recents. I Johnson pot acabar lamentant el seu no.