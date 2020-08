Julià Blanco: “Moscou no ha tingut prou temps per garantir els mínims necessaris”

260x366 Blanco, al laboratori / INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA IRSICAIXA Blanco, al laboratori / INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA IRSICAIXA

L’investigador principal de l'IGTP i de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Julià Blanco, rep amb escepticisme l’anunci rus que ha registrat ja una vacuna, i alerta dels riscos de voler córrer massa.

¿Ens podem creure que ja s’hagi registrat una primera vacuna?

Ens ho podem creure perquè ho han fet. El problema és en quines condicions l’han registrada. Totes les agències occidentals han facilitat informació de les vacunes en curs, en canvi Rússia s’ha mogut en l’opacitat. Ningú sap les dades que tenen: quantes dosis necessitaran, quina immunitat i quina seguretat està generant aquesta vacuna... Hi ha hagut una acceleració excessiva de tot el procés regulador. Amb dos o tres mesos de proves és impossible saber quina immunitat pot generar la vacuna. No crec que tinguin dades sòlides d’eficàcia, que són imprescindibles per poder aplicar una vacuna.

Quin és el perill de córrer massa?

Per tenir dades sòlides necessites haver fet un estudi en una població àmplia i que estigui exposada al virus. És el que es fa al final de la fase 2 i en la 3. La seguretat de la vacuna es pot acreditar amb un nombre relativament petit de persones, però no l’efectivitat. No crec que Rússia hagi tingut prou temps per definir-ne l’eficàcia. El risc de córrer massa és que s’apliqui un vacuna que generi una immunitat que no sigui útil i que això comprometi futures vacunes. Però, pel poc que sabem, l’estratègia que han seguit és similar al desenvolupament d’altres projectes de vacunes, i els resultats, en general, són bons. Però com que no els sabem, és arriscat dir que anirà bé. L’operació també té l’element propagandístic i polític de voler ser els primers en tenir-la.

Com afecta en la cursa per la vacuna aquest anunci de Rússia?

No crec que afecti en excés les altres grans empreses capdavanteres a l’hora d’obtenir una vacuna. Probablement Rússia està buscant posicionar-se amb els països on té una certa influència per acaparar un cert percentatge del mercat, però la majoria de països continuaran amb els plantejaments que han anat seguint fins ara. L’OMS no ha dipositat gaire confiança en la vacuna russa per falta de dades.

Quina data real podem plantejar per tenir una vacuna global?

Els temps es poden escurçar molt, però no tant com ha fet Rússia. També s’ha de tenir en compte que una cosa és córrer molt en el desenvolupament de la vacuna i una altra disposar de les dosis que seran necessàries. En tot cas, soc optimista sobre el fet que al primer trimestre de l’any vinent ja hi hagi dades sòlides per acreditar l’eficàcia d’almenys tres vacunes. A partir de llavors en vindran més i de més empreses.