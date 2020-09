Els EUA presenten nous càrrecs contra Assange en la represa de la vista per a l'extradició

Els Estats Units no donen treva a Julian Assange. Instants abans que aquest dilluns es reprengués al centre de Londres la vista per la seva possible extradició a Washington, ha sigut formalment detingut una vegada més –tot i que ja està empresonat des de l’abril del 2019, quan va ser expulsat de l’ambaixada de l'Equador, on es va refugiar el 2012–, acusat de nous càrrecs per part del govern nord-americà. Càrrecs que li imputen ser l’instigador i màxim responsable de xarxes internacionals de pirates informàtics per poder robar tota mena de documents secrets.

La jutge de districte Vanessa Baraitser, que presideix la vista, es va negar a excloure les noves acusacions del sumari de la vista i va rebutjar una sol·licitud dels advocats d’Assange per ajornar el procés fins al gener.

El nou i rocambolesc arrest del fundador de Wikileaks ha tingut lloc a la mateixa audiència d’Old Bailey, on les pròximes quatre setmanes el fundador de Wikileaks lluitarà per evitar l’extradició per 18 càrrecs previs presentats per la Fiscalia dels Estats Units. Per aquestes imputacions, Assange s’enfronta ja a una pena de 175 anys de presó per conspiració per piratejar ordinadors propietat del govern nord-americà i per violar reiteradament la llei d’espionatge.

Sense que la defensa d’Assange hagi tingut temps per estudiar en detall les noves acusacions, les autoritats nord-americanes han modificat els càrrecs prèviament presentats. En els nous asseguren que Assange va reclutar un hacker de 17 anys, que es va relacionar amb grups organitzats de pirateria tan famosos com Anonymous i LuluSec, i també que va ajudar l’analista Edward Snowden, que va filtrar informació altament classificada de l’Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units.

Els advocats defensors han assegurat que tots els càrrecs presentats són part de la "guerra contra els periodistes" que du a terme el president dels Estats Units, Donald Trump.

Assange, ciutadà australià de 49 anys, ha comparegut davant del tribunal rere una mampara de vidre. Només ha parlat per donar la seva data de naixement i per respondre "no" quan li han preguntat si consentia l’extradició voluntària a l’estat de Virgínia.

A les portes de l’audiència, Stella Morris, la companya d’Assange i mare dels dos fills que ha tingut amb ell mentre estava refugiat a l’ambaixada, ha dit que temia que el seu promès se suïcidés si és extradit.