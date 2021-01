Una jutge de Londres rebutja la llibertat condicional a Julian Assange

Julian Assange haurà de continuar empresonat mentre es resol el calvari judicial de l'extradició als Estats Units. La jutge Vanessa Baraitser, del Tribunal Penal Central d'Anglaterra i Gal·les, que actua al districte de Westminster, al centre de Londres, li ha denegat aquest dimecres al matí la llibertat condicional. La defensa d'Assange l'havia demanada després que la mateixa magistrada resolgués dilluns contra el trasllat als Estats Units, basant-se en els problemes de salut mental de l'activista australià i el risc de suïcidi si ingressava en un centre penitenciari nord-americà.

En aquesta ocasió, Baraitser ha tingut en compte com un factor determinant el fet que Assange compta amb "enormes xarxes de suport en cas de triar tornar a amagar-se", i que Wikileaks va organitzar l'assistència al "vol de Snowden a Rússia". També ha influït en la decisió el fet que el 2012 Assange ja va trencar la llibertat condicional de què gaudia, quan el Tribunal Suprem del Regne Unit va determinar que havia de ser extradit a Suècia, on se'l reclamava per respondre d'un presumpte delicte d'abusos sexuals i d'un altre de violació, fets que sempre ha negat. Aleshores Assange es va refugiar a l'ambaixada de l'Equador a Londres, d'on va ser expulsat i finalment detingut l'abril del 2019. Des d'aleshores ha restat empresonat al centre penitenciari de Belmarsh, al sud-est de Londres.

L'administració nord-americana pretén jutjar Assange per 17 càrrecs d'espionatge i divulgació dels secrets d'Estats i un de conspiració per violar un ordinador propietat del govern federal. Els presumptes delictes de què s'acusa el fundador de Wikileaks estan relacionats, bàsicament, amb la publicació els anys 2010 i 2011 de centenars de milers d'arxius confidencials dels militars nord-americans i de cables diplomàtics del departament d'Estat.

La jutge Vanessa Baraitser considera que "Assange encara té incentius per fugir dels procediments encara no resolts, i que s'ha de permetre als EUA impugnar" la seva decisió de vetar l'extradició. El procés es veurà properament al Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gal·les, i podria arribar encara, després del Suprem del Regne Unit, al Tribunal Europeu dels Drets Humans. La persecució judicial contra Assange, doncs, encara es podria allargar entre 18 i 24 mesos.

Durant la vista per la llibertat condicional, que s'ha allargat poc menys de dues hores, la defensa d'Assange ha exhibit com un factor que garantiria que l'imputat retés comptes en els pròxims estadis de l'extradició els nous vincles familiars que té al Regne Unit. Aquests vincles giren al voltant dels dos fills petits que ha tingut amb la seva parella, Stella Moris. Assange, han mantingut els advocats, romandria al domicili de la parella, i controlat en tot moment per un dispositiu electrònic.