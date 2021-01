Decisió imminent sobre l'extradició als Estats Units de Julian Assange

Nou capítol en el serial de Julian Assange. La jutge Vanessa Baraitser, del tribunal penal central d'Anglaterra i Gal·les –Old Bailey, a Londres–, farà pública aquest dilluns, entre les 10.00 i les 11.00 (hora local), la decisió sobre el cas de l'extradició als Estats Units del fundador de Wikileaks. Assange ha sigut imputat pel departament de Justícia nord-americà amb 17 càrrecs per rebre, posseir i publicar documents classificats com a secrets d'estat i un càrrec més per ús il·legítim d'ordinadors del govern dels Estats Units. Si fos extradit i considerat culpable, en total podria ser condemnat a 175 anys de presó, en aplicació de la llei d'espionatge del 1917 i de la llei d'abús i frau informàtic.

La jutge Baraitser no es pronunciarà sobre la presumpta culpabilitat o innocència d'Assange, però. Ho farà només sobre si la sol·licitud d’extradició dels Estats Units compleix els requisits establerts en el tractat signat pels dos països el 2003. És a dir, si el presumpte delicte pel qual se'l vol jutjar a Washington també podria constituir raó per engegar un procés criminal al Regne Unit.

Encara que un veredicte a favor de l'extradició deixaria, en principi, la decisió última en mans polítiques, en concret de la ministra de l'Interior britànica, Priti Patel, el cert és que molt abans que prengués una determinació ferma sobre el futur de l'activista i pirata informàtic s'haurien iniciat tot un seguit de recursos judicials. Al·legacions que podrien allargar encara més el viacrucis judicial que pateix Assange des de l'agost del 2010. Una batalla legal de no menys d'entre 18 i 24 mesos si s'arribés no ja al Tribunal Suprem del Regne Unit, sinó, si no hi ha altre remei, al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Una dècada de persecució

La dècada llarga de persecució contra Julian Assange es va iniciar l'esmentat agost del 2010, quan dues dones de nacionalitat sueca el van acusar, una d'abusos sexuals i l'altra de violació. Assange sempre ha negat els fets.

Les imputacions contra l'australià van tenir lloc mig any després que l'activitat de Wikileaks cobrés notorietat global arran de la publicació (abril 2010) d'un vídeo militar classificat dels Estats Units en què es veia un helicòpter Apache disparant el 2007 contra el que els soldats nord-americans van considerar insurgents armats. Entre els 18 assassinats hi havia dos periodistes de l'agència Reuters.

Arran de les acusacions a Suècia, el desembre d'aquell mateix any 2010 va començar un rosari de processos judicials al Regne Unit per evitar que fos extradit a Estocolm, des d'on Assange temia que fos finalment enviat als Estats Units. El novembre del 2019, després de diferents girs de guió, la Fiscalia sueca va desestimar finalment els càrrecs d'abusos i de violació contra Assange.

Els Estats Units, però, mai no han retirat les acusacions d'espionatge contra Assange per tota l'activitat desenvolupada per Wikileaks. Entre altres imputacions, l'acusen d'accedir a bases de dades que contenien uns 90.000 informes d’activitats relacionats amb la guerra de l'Afganistan, 400.000 més sobre la guerra de l'Iraq i 250.000 cables confidencials del departament d’Estat.

Assange roman a la presó de Belmarsh, al sud de Londres, des que va ser foragitat de l'ambaixada equatoriana l'abril del 2019, on es va refugiar durant set anys per evitar l'esmentada extradició a Suècia. Un jutge de Westminster, al centre de Londres, el va condemnar el maig d'aquell mateix 2019 a 50 setmanes de reclusió per trencar, el juny del 2012, la llibertat condicional de què gaudia mentre es resolien les acusacions de les dues dones de les quals, presumptament, hauria abusat.

Encara que la condemna ja l'ha complert amb escreix, Assange ha continuat a la presó mentre no es veu l'extradició als Estats Units, justament per haver trencat ja en una ocasió la llibertat condicional.

Tot i que el delicte d'espionatge i d'ús inapropiat d'ordinadors del govern també està penat al Regne Unit, no queda clar quina podria ser la decisió que prengui la jutge Baraitser. Recentment, diferents tribunals del Regne Unit han rebutjat diverses peticions d’extradició dels Estats Units per càrrecs semblants. El 2012 es va negar l'extradició de Gary McKinnon, pirata informàtic que va violar els ordinadors del govern dels Estats Units el 2002, basant-se en el fet que la seva salut era molt fràgil. El 2018 una altra sentència judicial també va bloquejar l’extradició de Lauri Love, acusada igualment de violar webs dels Estats Units.

En el cas d'Assange, el veredicte de la jutge també impactarà directament sobre futures decisions relatives a la llibertat d'informació. Els Estats Units, però, sempre han sostingut que aquest dret fonamental no pot soscavar la seguretat nacional ni de les seves tropes, efecte que les filtracions de Wikileaks haurien provocat, al seu parer.