Trudeau diu que no descansarà fins que "s'assumeixin responsabilitats" per l'avió abatut a l'Iran

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha promès no descansar fins que "es faci justícia i s'assumeixin responsabilitats" en relació amb l'avió ucraïnès que es va estavellar dimecres a l'Iran, i que les autoritats de Teheran van admetre que havien abatut amb un míssil per un "error humà". Trudeau ha fet un emotiu discurs de dol per a les víctimes del desastre –57 de les quals eren ciutadans de nacionalitat canadenca– aquest diumenge a la ciutat d'Edmonton, a la província d'Alberta, on vivien 13 de les víctimes. El fet que el règim dels aiatol·làs negués en primera instància la seva implicació amb el sinistre ha desencadenat la indignació tant a l'Iran com a la diàspora.

Dins del gimnàs de la Universitat d'Alberta, on estudiaven o treballaven la majoria de víctimes locals de l'accident d'avió, Trudeau s'ha dirigit als 2.300 assistents a l'acte per reivindicar el compromís del seu govern amb la investigació del cas, però també per traslladar un missatge inclusiu respecte a la comunitat iraniana del Canadà. La majoria dels canadencs morts a l'avió eren iranians que havien obtingut la doble nacionalitat.

"Aquesta tragèdia ha colpejat la nostra comunitat canadencoiraniana, sumint en el patiment ciutats com Edmonton. Però aquesta ha sigut, en realitat, una tragèdia canadenca", ha afirmat el primer ministre. Trudeau, que s'ha caracteritzat per projectar un perfil obert i acollidor amb la immigració i la multiculturalitat, ha iniciat diverses frases del parlament amb la fórmula " All Canadians" (tots els canadencs), reiterant la idea d'un dol compartit per tota la nació, més enllà de les diferències ètniques o culturals.

El to del seu discurs recordava molt el que Jacinda Ardern, la primera ministra de Nova Zelanda, va utilitzar a principis de l'any passat en motiu de la matança de Christchurch, on un supremacista blanc va assassinar 51 persones en dues mesquites. Ardern i Trudeau són dos líders mundials que es presenten com a contrapunt de les polítiques migratòries dels seus països veïns, els Estats Units i Austràlia, fortament restrictives.

Precisament, el Canadà és el tercer país del món que acull més iranians, en gran mesura a causa de les facilitats que dona als nouvinguts tant per establir-s'hi com per aconseguir la doble nacionalitat, a diferència del que passa als Estats Units de Donald Trump i a la Unió Europea. Segons el cens més recent (del 2016), al Canadà hi viuen més de 210.000 persones d'origen iranià, moltes de les quals estudien a les universitats del país o formen part de la seva comunitat acadèmica.