Un líder del Ku Klux Klan, autor de l'atropellament contra la protesta antiracista a Virgínia

L'home que aquest diumenge va envestir amb el seu cotxe les persones que participaven en una protesta pacífica contra el racisme policial a Virgínia ha sigut identificat com un líder local del Ku Klux Klan, Harry H. Rogers, de 36 anys. No és l'únic cas d'atropellament intencionat que s'ha donat en les protestes que s'han estès per tots els Estats Units arran de la mort de George Floyd, un home negre desarmat, a mans d'un policia blanc a Minneapolis (Minnesota). En diverses ciutats del país s'han registrat atropellaments d'aquest tipus i atacs d'homes armats als manifestants.

A Virgínia, diumenge, Harry H. Rogers va conduir el seu cotxe contra una manifestació que bloquejava un carrer a prop de Richmond i va colpejar almenys una persona, que va quedar ferida lleu. L'home va ser detingut i acusat dels delictes d'agressió, assalt i vandalisme, entre d'altres, segons el comunicat de la policia del comtat. S'estava encara investigant si es podia aplicar també com a delicte el crim d'odi, segons Reuters.

La fiscal del comtat d'Henrico, Shannon Taylor, va emetre un comunicat per explicar que Rogers "és, segons ell mateix ha admès i segons es veu a les xarxes socials, un líder del Ku Klux Klan (KKK) i propagandista de la ideologia confederada", heretada dels estats esclavistes del sud dels Estats Units. La televisió local de Richmond va emetre imatges seves vestit amb la roba del KKK i fent onejar una bandera confederada.

També aquest cap de setmana passat un altre home va conduir el seu cotxe contra els manifestants d'una protesta antiracista a Seattle. Quan alguns dels participants van intentar aturar el cotxe o increpar-ne el conductor, l'home va disparar una arma des del seient del conductor i va ferir en un braç un dels manifestants. Llavors va sortir del cotxe i es ficar enmig de la multitud exhibint amenaçadorament l'arma. Poc després es va entregar a la policia, sense haver ferit ningú més.

Les imatges dels fets van ser gravades per un testimoni i han estat difoses per les xarxes socials. L'atacant es diu Nikolas Fernandez, està en custòdia policial acusat d'assalt i se li ha imposat una fiança de 200.000 dòlars.

Però aquests no van ser els únics casos. Segons recull el diari The Guardian, també a Gainesville, Florida, un home va mostrar una arma i després va conduir entre la multitud que protestava; a Minneapolis, la ciutat que ha desfermat aquesta nova onada de protestes contra el racisme policial, un home també va conduir una furgoneta contra els manifestants.

A Texas, la setmana passada, un home va amenaçar els manifestants amb una motoserra mentre els cridava " Go home" [Marxeu a casa vostra]. A Upland, Califòrnia, un home va treure una metralladora del seu vehicle i va amenaçar la multitud, tot i que va acabar retrocedint.

Un altre home, vestit i armat com si fos un militar però que semblava ser simplement un militant del dret a dur armes, es va presentar en una protesta i va ser convidat a marxar per la policia, a Salt Lake City.

This white man had a gun to me and my friends face. He was not w/ the police he was just out here instigating. If he had been black he would have been thrown to the ground arrrested and beaten. But he was peacefully tuned away. Because he’s white. pic.twitter.com/0Dxy3PcRFJ