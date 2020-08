Els dos poders rivals de Líbia anuncien un alto el foc i la convocatòria d'eleccions

Els dos governs que es disputen el control de Líbia i que s'enfronten en una guerra civil que es va agreujar fa més d'un any han anunciat aquest divendres un alto el foc i l'organització d'eleccions. L'anunci, que han fet separadament, ha estat ben rebut per l'ONU.

Faiez al-Sarraj, cap del Govern de l'Acord Nacional, establert a Trípoli i que compta amb el reconeixement de l'ONU i de la UE, ha cridat a aturar totes les hostilitats i ha anunciat la creació d'una zona desmilitaritzada a la regió de Sirte, un dels punts calents del conflicte. El primer ministre també ha demanat la celebració d'eleccions presidencials i legislatives el pròxim mes de març "sobre una base constitucional que compti amb el consens de tots els libis".

Per la seva banda, Aguila Salah, president del Parlament establert a l'est del país defensat pel mariscal Khalifa Haftar, ha fet un altre comunicat en què demana a totes les parts "un alto el foc immediat i l'aturada dels combats sobre el conjunt del territori" i aposta també per unes eleccions, encara que sense concretar-ne la data. Amb la treva, Sirte, ciutat natal del coronel i on l'Estat Islàmic es va fer fort aprofitant el caos, seria la seu d'un nou consell presidencial sota la protecció de forces de diferents tribus del país.

La missió de suport a Líbia de l'ONU (Manul) ha acollit "efusivament l'entesa en les declaracions del primer ministre Serraj i del president Aguila apel·lant a un alto el foc i a la represa del procés polític" i ha reclamat la retirada de mercenaris del país, que combaten en tots dos bàndols. Egipte també ha celebrat la iniciativa.

651x955 WEB-651px-Libia-Control-Territori-(gener-2020) WEB-651px-Libia-Control-Territori-(gener-2020)

Després de nombrosos intents fallits, l'últim dels quals el desembre passat sota els auspicis de la cancellera alemanya Angela Merkel, l'alto el foc obre la perspectiva d'una desescalada després de nou anys d'inestabilitat. Des de la caiguda del règim de Muammar al-Gaddafi amb l'onada revolucionària del 2011 a la regió, Líbia és un país descompost, en conflicte permanent entre les autoritats de Trípoli de Toubruk. L'anunci de la fi de les hostilitats arriba en un moment d'empantanament militar, quan el govern de Serraj, que té el suport de Turquia, Qatar i de l'ONU, ha aconseguit frenar l'ofensiva sobre la capital que va endegar l'abril de l'any passat el Mariscal Haftar, amb l'ajuda d'Egipte, Rússia, els Emirats Àrabs, Jordània i França.