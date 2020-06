Calen foc i després tiren a l'aigua una estàtua de Cristòfol Colom a Virgínia

L'onada global de protestes contra la mort de George Floyd i en solidaritat amb el moviment Black Lives Matter als Estats Units ha anat acompanyada d'una campanya per tombar estàtues que honoren militars i esclavistes en diversos punts del món. Una iniciativa que s'ha portat a terme a Anglaterra, però també a Bèlgica i, especialment, entre els activistes nord-americans, que continuen sortint al carrer. El cap de setmana passat, activistes a Richmond (Virgínia) van tombar l'estàtua del general confederat Williams Carter i aquesta nit han tirat a terra, calat foc i després tirat en un llac la de Cristòfol Colom.

Així n'informen diversos mitjans, que aporten fotografies i vídeos de l'acte de protesta (com aquest de The Guardian). Segons informa el New York Post, prop d'un miler de persones es van concentrar ahir al Byrd Park de Richmond i, fent servir cordes, van tombar l'estàtua de Colom, que ja estava tacada amb grafiti, i finalment la van tirar al a l'aigua entre crits de "Tombeu-la, tombeu-la". Segons Newsweek, hi ha pancartes al lloc dels fets amb missatges com "Racisme, no t'enyorarem" o "Colom representa genocidi".

A statue of Christopher Columbus, who:



-owned slaves

-committed genocides

-ordered the beheading of slaves

-sold 9 & 10-year-old girls into sexual slavery

-is responsible for an estimated 3 million deaths



has been torn down by #BlackLivesMatter protesters and thrown into a lake pic.twitter.com/wV2RlkmjVu — Going Underground on RT (@Underground_RT) June 10, 2020

L'acció va tenir lloc el mateix dia que un jutge de Richmond va dictar una ordre que impedeix al governador de Virgínia, Ralph Northam, retirar una controvertida estàtua del general confederat Robert E. Lee en aquesta ciutat, tal com explica The New York Post. L'ordre, segons el rotatiu, impedeix l'eliminació de l'estàtua durant els propers deu dies i afirma que és d'interès públic. Per tant, demana que s'estudiï el cas a fons abans de procedir a tombar l'estàtua, tal com havia anunciat Northam el 4 de juny.

As of 6:05 this morning, the #ChristopherColumbus statue is still in the lake. As the sun comes up, you can see the drag marks leading up to water. @8NEWS pic.twitter.com/M0r2SkBNK7 — Autumn Childress 8News (@achildresstv) June 10, 2020

Els últims anys les estàtues que homenatgen generals i soldats confederats han estat criticades per una part de la població, que està en contra que s'honorin partidaris de l'esclavitud. L'onada d'indignació per la mort de Floyd ha conduït també a renovar els arguments contra aquests monuments. Segons Northam en declaracions a la CNN, a Virgínia se celebren "més commemoracions confederades que en qualsevol altre estat".