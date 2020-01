Un fotògraf sud-africà segrestat a Síria el 2017 queda en llibertat

Llibertat per al fotògraf sud-africà Shiraaz Mohamed, que el gener del 2017 va ser segrestat a la ciutat siriana de Darkush, a tocar de la frontera amb Turquia, suposadament per membres del grup jihadista Estat Islàmic. Aquest divendres la seva família ha confirmat que Mohamed es troba fora de perill i de tornada al seu país, després d'haver aconseguit escapar dels segrestadors. Malgrat que els detalls de l'alliberament i del posterior retorn a Sud-àfrica no han sigut aclarits de manera oficial, la premsa sud-africana assegura que el fotògraf va rebre l'assistència dels serveis d'intel·ligència turcs després d'haver aconseguit escapar del seu captiveri fa unes tres setmanes.

"Shiraaz Mohamed està tornant al país. A causa de les circumstàncies de tot plegat, tant ell com tota la família hem demanat que se'ns doni una mica d'intimitat", han assenyalat els familiars del fotògraf en un comunicat difós a la premsa.

Des que Mohamed va ser capturat, tant el seu estat com la seva localització havien sigut un autèntic misteri. L'abril de l'any passat, però, els segrestadors van divulgar, com a prova de vida, un vídeo en què apareixia el fotoperiodista i en què s'exigien 1,5 milions de dòlars a canvi del seu alliberament. Mesos més tard, a mitjans d'agost, es difonia un altre vídeo seu: en aquest cas, Mohamed, que apareixia custodiat per dos combatents armats i encaputxats que fins i tot li afaitaven la barba, demanava ajuda.

El motiu de la seva visita a Síria era el mateix que el de tants periodistes i fotògrafs en els últims anys: informar sobre la guerra que martiritza el país des del 2011. Mohamed treballava com a freelance tant per a publicacions sud-africanes com per a mitjans internacionals.