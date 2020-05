Llibres desinfectats i pupitres a un metre de distància: així han de ser les escoles en temps de covid-19

Reobrir les escoles és un dels principals reptes del desconfinament, al qual ja s'han enfrontat diversos governs del món, també en l'entorn europeu. Després de l'inici de la tornada gradual a les aules en alguns lands d'Alemanya, dimarts tornen a classe els primers alumnes a França, tot i que en aquest cas les portes de les escoles sempre han estat obertes per als fills del personal essencial. L'educació ha de ser un dret universal i obrir les aules ha de ser una prioritat, també per atendre la infància en situació més vulnerable. Alhora és un pas clau per fer possible la represa de l'activitat econòmica. De com siguin les primeres experiències en sortiran les lliçons a aprendre per al futur.

651x366 Una aula d'un institut de Wuhan, a la Xina. GETTY Una aula d'un institut de Wuhan, a la Xina. GETTY

A l'Àsia ja hem vist aules amb alumnes amb mascaretes i separats. A la Xina els estudiants se sotmeten a controls de temperatura abans d'entrar a l'escola i als menjadors s'han instal·lat pantalles de plàstic per separar els estudiants. A Austràlia els alumnes fan classe un dia a la setmana amb torns. A Grècia la meitat de la classe va escola dilluns, dimecres i divendres i la resta dimarts i dijous, alternant les setmanes. Aquest dilluns el primer ministre britànic, Boris Johnson, anunciava al Parlament que les escoles bressol i de primària es reobriran gradualment l'1 de juny, i que els grups seran més reduïts per preservar el distanciament, informa Quim Aranda. El curs escolar al Regne Unit s'acaba el 20 o 22 de juliol.

Enmig de totes aquestes proves, que com la resta de la gestió de la pandèmia busquen l'equilibri entre prudència i necessitats socials i funcionen amb assaig i error, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat aquest dimarts una guia amb recomanacions sobre com afrontar la tornada a l'escola en temps de covid.

El primer problema a valorar és quin pot ser l'impacte en l'epidèmia d'obrir les escoles. L'OMS recorda que, pel que sabem del virus, les criatures són menys susceptibles de patir la forma més severa de la malaltia, tot i que en alguns casos comptats s'ha associat el covid-19 amb un estrany síndrome que causa una inflamació aguda al cor. El que no està tan clar és si, com passa en el cas de la grip, els nens i nenes poden convertir-se en un factor important de transmissió. Aquest és el principal temor dels epidemiòlegs: que els menors, que majoritàriament passen la malaltia de manera asimptomàtica i, per tant, no són sotmesos a proves, es converteixin en propagadors de l'epidèmia a través de les escoles.

651x366 Les classes es van reprendre a Grècia la setmana passada, en la imatge un institut d'Atenes. / ORESTIS PANAGIOTOU / EFE Les classes es van reprendre a Grècia la setmana passada, en la imatge un institut d'Atenes. / ORESTIS PANAGIOTOU / EFE

El document de l'OMS fa una sèrie de recomanacions als països sobre la reobertura de les escoles, entre les quals destaquen:

Mesures d'higiene

Formació regular a tothom dins l'escola sobre la prevenció del covid, higiene de mans i respiratòria, ús de mascaretes i què fer si et trobes malament.

Salutacions sense contacte físic.

Introduir la higiene de mans a l'horari, sobretot per als més petits, i facilitar prou sabó o solució hidroalcohòlica a l'entrada i dins l'escola.

Intensificació de la neteja i desinfecció, inclosos els poms i els marcs de les portes, els interruptors, els pupitres, les joguines, el material escolar i les portades dels llibres.

Valorar què es pot fer per limitar el contacte en les classes d'educació física, als patis i als vestidors.

Aplicar la distància social al transport escolar, respectant la distància d'un metre i, si és possible, deixar obertes les finestres dels autobusos escolars.

Respectar dins del centre la normativa del país sobre l'ús de mascaretes.

Fer un seguiment dels estudiants, mestres i personal que es posin malalts i assegurar-se que ningú amb símptomes va a l'escola. No serà necessari un justificant del metge per faltar a classe allà on hi hagi transmissió comunitària. Garantir que els alumnes que han estat en contacte amb un cas respecten la quarantena a casa durant 14 dies i comunicar-ho a les autoritats sanitàries.

Valorar si es poden fer controls diaris de temperatura a alumnes, professorat i personal a l'entrada de l'escola i 24 hores abans.

Distanciament físic

Mantenir una distància d'almenys un metre entre les persones dins l'escola (almenys un metre entre pupitres), esglaonar els descansos i la pausa per dinar (si cal dinar a l'aula).

Limitar les barreges de grups i les activitats extraescolars: els alumnes s'han de quedar a la mateixa aula tot el dia i només es mourà entre aules el professorat, i s'han d'espaiar les entrades o fer servir diferents portes, si n'hi ha.

Ampliar l'horari a la secundària amb torns de matí, tarda i vespre.

Valorar augmentar el nombre de professors per reduir les ràtios (si hi ha prou espai).

Demanar a les famílies que no s'acumulin a l'hora d'acompanyar o recollir els fills i evitar que ho facin els membres més vulnerables de les famílies, com els avis i àvies.

Ventilar les aules tant com sigui possible i fer classes a l'aire lliure.

Fer conscients els alumnes dels riscos de trobar-se fora de l'escola i en temps lliure.

Comunicació amb famílies i alumnat

Informar les famílies de les mesures adoptades i demanar la seva cooperació i que comuniquin si tenen un cas sospitós a casa. En aquest cas l'estudiant no pot anar a l'escola.

Analitzar els aspectes científics de la malaltia amb l'alumnat i destacar com els pot ajudar el centre (per exemple, amb suport psicològic).

