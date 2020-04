La Lliga Europea per a la Cooperació Econòmica reclama als governs que apostin pels 'coronabons'

Més pressió global perquè els estats de la Unió Europea apostin pels coronabons. Han sigut diversos els grups d'economistes, intel·lectuals i polítics que al llarg dels últims dies han aixecat la veu a través de publicacions internacionals demanant una resposta fiscal conjunta i ambiciosa per part de la Unió Europea, per fer front a la recessió econòmica que es dona per fet que es produirà a causa de l'impacte de la pandèmia del coronavirus. Aquest dilluns, en una carta al diari belga 'La Libre Belgique', el grup d'intel·lectuals que conformen la Lliga Europea per a la Cooperació Econòmica (LECE) també s'hi han sumat. " Considerem que una emissió conjunta per part dels països de la zona euro de títols de deute per un import significatiu és essencial, tant per tranquil·litzar els mercats com per donar suport als estats membres", diu la carta.

La carta de la Lliga Europea per a la Cooperació Econòmica es publica just abans de la reunió de ministres de Finances de l'euro en què han de decidir justament les mesures econòmiques que es volen impulsar des de la Unió Europea per lluitar contra el coronavirus. Tot i això, la reticència de països com Alemanya, Àustria o els Països Baixos a qualsevol instrument de mutualització del deute fa difícil que s'aprovin a curt termini un instrument com els coronabons. Però la LECE avisa: " Si no s’adopten mesures per assumir conjuntament la càrrega fiscal i financera de les dificultats, hi ha el risc material que la crisi de la pandèmia doni peu a grans i fortes divergències econòmiques i que es desenvolupi una nova crisi del deute sobirà a la zona euro".

Per això posen sobre la taula altres alternatives com l'ús del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (per activar crèdits de rescat) relaxant-ne la condicionalitat o amb la creació d'un fons temporal de rescat: "Com a alternativa, o preferiblement com a complement, podria establir-se un nou instrument permanent per afrontar el impacte econòmic dels xocs asimètrics com poden ser les emergències sanitàries avalat pel pressupost de la UE , amb la possibilitat de ser complementat per recursos nacionals addicionals".

Aquest grup d'intel·lectuals està format per personalitats principalment del món polític i intel·lectual, va ser fundat el 1946 per membres de Bèlgica, Polònia i els Països Baixos i ha anat sumant veus d'arreu de la Unió Europea des d'aleshores. Es defineix com un "grup de pressió intel·lectual al servei del projecte europeu i no com un think tank. Té qualitat d'assessor al Consell d'Europa i a la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa. A Espanya el seu president és Francesc Homs Ferret, membre del consell d'administració de CriteriaCaixa i exconseller d'Economia de la Generalitat del govern de Jordi Pujol. També signa la missiva per la banda espanyola Javier Arias, el delegat del BBVA per a les relacions amb les institucions europees.