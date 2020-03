Llista d'espera als tanatoris italians a causa del coronavirus

Els hospitals i centres sanitaris de la regió italiana de la Llombardia, la més afectada per l'expansió del coronavirus, es troben al límit de la seva capacitat. La situació és especialment crítica a les províncies de Bèrgam i Brescia. Les autoritats locals han advertit que ja no queden càmeres mortuòries disponibles als hospitals de la zona i que els tanatoris de la ciutat són insuficients. El brot ha causat a Itàlia fins ara 1.016 morts i més de 15.000 afectats, en el balanç provisional, el pitjor focus dins de la UE.

A causa d'aquesta situació, els fèretres es traslladen a diversos cementiris i esglésies, on s'acumulen a l'espera que puguin ser incinerats. A la petita població de Zogno, explica Il Corriere della Sera, el rector ha decidit tocar les campanes fúnebres una sola vegada per cada mort, per evitar haver d'estar fent-ho contínuament. "Serà una llarga guerra. Si va bé i treballem tots junts, arribarem fins a l'estiu", va assegurar aquest dijous Walter Ricciardi, membre de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i conseller del govern de italià, dibuixant un escenari més crític del que s'esperava.

Setmana crítica

El conseller regional de Sanitat, Giulio Gallera, ha reconegut que els hospitals de la regió estan desbordats per la multiplicació de casos positius, que ja superen els 7.300. "Calculem que en set dies arribarem al límit màxim de la nostra capacitat", ha advertit en una entrevista a la televisió. Per fer front a l'emergència sanitària, les autoritats regionals han presentat un projecte a Protecció Civil que preveu la construcció d'un hospital amb 500 unitats de cures intensives en els pavellons de la Fira de Rho, a la perifèria de Milà.

Les autoritats regionals calculen que el mòdul podria estar construït en sis dies, però perquè entri plenament en funcionament primer cal dotar-los de prou "respiradors i personal mèdic", ha assenyalat Gallera, que ha apuntat que la mesura es "podria estendre a d'altres regions de país". Itàlia ja va anunciar la setmana passada la contractació de 20.000 sanitaris addicionals, inclosos metges jubilats i estudiants en l'últim any d'especialització, per fer front a l'emergència.

Aquest dijous els carrers de les principals ciutats italianes estaven completament buits, després que la nit anterior el primer ministre, Giuseppe Conte, anunciés el tancament de totes les activitats comercials, a excepció dels serveis públics essencials, farmàcies i botigues d'alimentació, durant almenys 15 dies. La majoria dels italians s'han quedat a casa seva.

En un barri al sud de Milà, les prestatgeries dels supermercats estan gairebé plenes, mentre desenes de ciutadans, amb rostres de preocupació i poques ganes de parlar, fan cua a les portes de la farmàcia enmig d'un silenci espectral, només trencat per les sirenes de les ambulàncies que es dirigeixen cap a l'hospital. Els parcs estan buits i els gronxadors s'han precintat per evitar que la gent s'esbargeixi fora de casa. Per contra, el quiosc de la parada de metro de San Donato Milanese sí que ha obert aquest primer dia de "tancament total", però el seu propietari admetia que a mig matí tot just havia venut un parell de diaris i algunes recàrregues telefòniques.

La decisió del govern va arribar després que les regions de la Llombardia i el Vèneto, totes dues governades per la Lliga de l'ultra Matteo Salvini, demanessin suspendre el transport públic i totes les activitats comercials en els seus territoris, excepte farmàcies i supermercats. Aquest dijous el president de la regió llombarda, Attilio Fontana, ha declarat que el decret adoptat segueix sent insuficient i ha anunciat que el transport públic local serà "revisat" però no clausurat per facilitar que els ciutadans puguin anar a treballar. "Hem de mantenir l'activitat industrial", ha declarat en una roda de premsa.

Les mirades es dirigeixen ara més enllà dels Alps. Amb el transport aeri pràcticament suspès i ferris controls a les fronteres, Itàlia assenyala als que han infravalorat l'emergència a la resta d'Europa. Matteo Salvini va proposar dimecres que tot el continent europeu fos considerat zona vermella per evitar una futura guerra comercial. "Si Europa existís, dilluns constituiria una zona vermella europea. I no ho dic jo, sinó els empresaris que facturen milers de milions ", va assegurar el líder de la Lliga. Una proposta que va rebre el suport de l'exprimer ministre socialdemòcrata, Matteo Renzi, que en una entrevista a El País va demanar estendre l'aïllament a tots els països europeus per frenar la pandèmia.