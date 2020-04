La Llombardia investiga les morts en residències de gent gran

La Llombardia ha anunciat aquest divendres una comissió de control sobre les residències de gent gran per aclarir els casos de víctimes de covid-19 en aquests centres, on s'han registrat més de 1.800 morts només en aquesta regió. La iniciativa arriba després que la Fiscalia de Milà obrís una investigació aquesta setmana per analitzar l'actuació dels responsables del geriàtric milanès Pio Albergo Trivulzio, una de les residències més grans i antigues d'Itàlia.

En aquest centre pròxim a Codogno, la localitat on es va registrar el primer cas de coronavirus a finals de febrer, hi han mort més d'un centenar de pacients des de l'inici de l'epidèmia, almenys un 50% més que en el mateix període de l'any anterior, segons publica La Repubblica. La por és, però, que el nombre de morts sigui molt superior, després que sortís a la llum una foto amb desenes de taüts acumulats a la capella del geriàtric i que empleats del centre denunciessin haver estat obligats a treballar sense cap tipus de protecció. La Fiscalia estudia suposats delictes de difusió negligent d'epidèmies i homicidi.

El 8 de març la Llombardia va signar una ordenança perquè pacients amb símptomes lleus de coronavirus poguessin ser atesos a les residències de gent gran i centres d'atenció a discapacitats, per alleugerir la càrrega dels hospitals. La iniciativa era voluntària, però va ser molt criticada perquè suposava posar en contacte directe infectats amb la població més vulnerable. El responsable de la sanitat llombarda, Giulio Gallera, ha rebutjat que aquesta decisió estigui en l'origen de la massiva difusió del virus en alguns dels geriàtrics de la regió, ja que assegura que als pacients contagiats se'ls allotjava en "estructures separades" de les de la gent gran.

Segons un estudi de l'Institut Superior de Sanitat, el nombre de morts a les residències italianes des de l'inici del brot s'enfila a 3.859. D'aquests, 133 eren persones que havien donat positiu en covid-19 i 1.310 presentaven símptomes compatibles. A la Llombardia, el 51% dels residents que eren positius i presentaven símptomes han mort.