La Llombardia rebutja que els nens puguin sortir al carrer

La Llombardia, la regió italiana que registra el nombre més alt d'infectats i morts per coronavirus al país transalpí, ha rebutjat l'obertura de govern italià perquè els nens puguin fer una passejada al carrer amb un dels seus progenitors mentre duri el confinament, que s'estendrà almenys fins al 13 d'abril, segons ha confirmat el ministre de Sanitat, Roberto Speranza.

Itàlia va decretar l'aïllament fa tres setmanes i oficialment només està permès sortir del domicili per anar a comprar, a la feina, per motius de salut o per una urgència justificable. També es permet fer activitats esportives al voltant del teu mateix domicili sempre que no sigui en grup o fer una passejada pel voltant de casa, però individualment, cosa que excloïa poder sortir amb els fills.

Diferents associacions de pares, psicòlegs i educadors havien sol·licitat que els nens poguessin sortir de casa almenys una hora al dia. Una petició a la qual es van sumar membres de govern, com la ministra d'Igualtat d'Oportunitats i Família, Elena Bonetti, o la subsecretària de Salut, Sandra Zampa, que han subratllat "la necessitat de permetre que totes les persones en edat de desenvolupament, és a dir, menors d'entre 8 i 18 anys, puguin fer activitats físiques i recreatives a l'aire lliure, però sempre acompanyats per un membre de la família i respectant la distància social".

El ministeri de l'Interior va emetre dimarts un comunicat que obria la porta a la possibilitat que els nens poguessin sortir a passejar acompanyats d'un sol progenitor al voltant de casa seva, tot i les restriccions aplicades al país per frenar la difusió del virus. La mesura, com totes les que s'han aprovat fins ara, no afectarà de la mateixa manera tot el territori perquè, segons l'últim decret aprovat pel govern de Giuseppe Conte, en el cas que les ordenances de les regions incloguin mesures més restrictives, prevaldran sobre la normativa nacional. És el cas de la Llombardia, on les autoritats regionals prohibeixen practicar esport a l'aire lliure, fins i tot en solitari.

"Els nostres sacrificis estan donant resultat i hem de resistir almenys encara 15 dies. En cas contrari, correm el risc d'anul·lar tot el que hem fet fins ara", ha denunciat aquest dimecres el conseller de Sanitat de la Llombardia, Giulio Gallera. "Hem de resistir, deixem als nens a casa. Sabem que és difícil, però encara cal un petit sacrifici i podrem deixar tot això enrere", ha afegit, i ha reiterat que a la Llombardia es mantindrà la prohibició de passejar tant per a nens com per a adults.

Itàlia comença a veure la llum al final del túnel. L'Institut Superior de Sanitat va confirmar dimarts que la corba de contagis s'està alentint i sembla que s'ha estancat, de manera que calculen que en els pròxims dies podria començar a baixar el nombre d'infectats, que ja arriba als 105.792 a tot el país. No obstant això, els experts insisteixen que amb 12.428 morts registrats –800 només en les últimes 24 hores– encara és aviat per aixecar les restriccions.

En una compareixença davant el Senat, el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, ha confirmat aquest dimecres l'ampliació de la quarantena fins al 13 d'abril i ha demanat no caure en "l'optimisme fàcil" perquè hi ha el risc de "comprometre els sacrificis fets fins ara". "Cal no confondre els primers signes positius amb un senyal que ha cessat l'alarma", ha advertit.