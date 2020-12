Llum verda dels Vint-i-set a l'acord comercial post-Brexit

L'acord post-Brexit entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit ja està a punt de ser oficial. Els ambaixadors dels 27 estats membres han aprovat aquest dilluns per unanimitat les més de 1.200 pàgines del text, i ara només falta el vistiplau del Parlament Europeu. L'1 de gener, però, serà provisional de la banda comunitària per evitar una situacó de caos, mentre que aquest dimecres, amb tota seguretat, el Parlament de Westminster ratificarà els ets i uts de la nova relació de Londres amb Brussel·les. La cambra comunitària el ratificarà al llarg del mes de gener.

El 24 de desembre, després de nou mesos de negociacions que es van allargar fins a les 14.44 de la tarda, hora de Brussel·les, els caps negociadors de la UE, Michel Barnier, i del Regne Unit, David Frost, van aconseguir tancar l'acord sobre la relació comercial futura. A partir d'ara, la realitat del Brexit dur que ha perseguit l'ala més extremista del Partit Conservador serà una realitat després de 47 anys d'una interrelació econòmica que ha evitat tota mena de friccions comercials a les fronteres.

Conscients del canvi de paradigma, i dels problemes que se'n podrien derivar, si més no, inicialment, aquest dilluns, el cap del gabinet de Boris Johnson, Michael Gove, ministre amb càrrec equivalent al de la presidència del Govern espanyol, ha advertit dels possibles "moments accidentats" tant per a empreses com per als viatgers que, procedents del Regne Unit, vulguin entrar a la Unió Europea.

Encara que el pacte de lliure comerç signat per totes dues parts implica que no s'aplicaran tarifes ni quotes de cap mena a l'intercanvi de béns, la sortida efectiva del Regne Unit del mercat únic de la UE i de la unió duanera obliga a molta més paperassa per exportar i importar productes manufacturats a les illes britàniques.

Gove ha instat a les empreses a assegurar-se que són coneixedores i comprenen les noves normes, incloent-hi les diferents que s'apliquen al comerç amb Irlanda del Nord que, a diferència que Gran Bretanya, sí que té una relació plena amb el mercat únic comunitari per a mercaderies. Al territori també s'apliquen a tots els seus ports les normes duaneres de la UE.

Gove també ha animat als viatgers a destinacions de la UE a partir de l'1 de gener a contractar una assegurança de viatge integral, consultar els càrrecs del seu proveïdor de telefonia mòbil i assegurar-se que almenys el seu passaport té una vigència de sis mesos.