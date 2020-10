Londres es blinda contra els refugiats

Tots els demandants d’asil i presumptes refugiats que entrin de manera il·legal o per mitjans irregulars al Regne Unit seran deportats pràcticament de manera automàtica i no se’ls atendrà en la seva sol·licitud. Així ho va anunciar ahir la ministra de l’Interior britànica, Priti Patel, en una intervenció feta en el congrés anual del partit, que aquest any tenia lloc de manera virtual a causa de la pandèmia de coronavirus.

Patel va etzibar també un atac duríssim contra els “advocats” i els “advocats d’esquerres”, activistes pels drets humans, dels quals va arribar a dir implícitament que són còmplices dels traficants de persones per evitar la reforma del “trencat” sistema d’asil del Regne Unit. Patel vol dur a terme un canvi a “la llei de fronteres justes” per evitar que els migrants “il·legals” facin apel·lacions “interminables” contra la deportació.

Amb una retòrica prou habitual dels conservadors, extremada des de fa anys pels discursos xenòfobs atiats pel Brexit, Patel ha assegurat que es tracta de bastir “un nou sistema que sigui ferm i just”. “Just i compassiu -va dir- envers els que necessiten la nostra ajuda. Just donant la benvinguda a la gent [que arribi] per vies segures i legals, però ferm perquè aturarem l’abús del sistema”. La suposada fermesa de la nova llei es basarà en la negativa a acceptar les peticions de tots “els que vinguin aquí il·legalment, agilitzant l’expulsió de les persones que no tinguin cap reclamació legítima de protecció”. Però la retòrica inflamada de Patel, una euròfoba de primera hora que també té al seu càrrec tirar endavant la nova llei d’immigració per punts, resultat del Brexit, no pot amagar un fet evident: la immensa majoria dels sol·licitants d’asil no poden ni podran arribar legalment al Regne Unit, ni possiblement a cap lloc d’Europa, perquè sovint han de fugir en condicions de precarietat amb risc per a la seva vida. A la pràctica, els tories volen equiparar amb la nova llei, que es presentarà al Parlament l’any vinent, els sol·licitants d’asil i els refugiats amb els traficants de persones.

Centres de detenció a ultramar

Patel es va curar en salut. I per evitar les crítiques dels defensors dels drets humans va dir: “Sens dubte, els que estan molt ben acostumats sobre com jugar i obtenir beneficis del sistema [d’asil] trencat parlaran de les seves grans teories sobre els drets humans. Tot i això, sembla que poc els importen els drets dels més vulnerables que fugen de la persecució, l’opressió i la tirania. Què passa amb el seu dret a viure les seves vides amb seguretat i sense por? És el dret més fonamental”.

Una altra de les intencions del departament és obrir nous centres per acollir els demandants d’asil, establiments per als quals “estem mirant totes les opcions”, ha dit. En aquest sentit, aquesta setmana passada fonts del ministeri d’Interior i del Foreign Office van admetre que el govern està avaluant la possibilitat d’obrir-ne en territoris d’ultramar britànics o en altres estats.