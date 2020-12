Los Angeles ordena un confinament estricte de la població

La ciutat de Los Angeles ha emès una nova ordre d’emergència per obligar tots els residents a quedar-se a casa a causa del preocupant augment de casos de coronavirus. També limita les reunions de persones de diferents unitats familiars, però n'exclou les cerimònies religioses i les protestes, protegides per la Constitució dels Estats Units. El país ha registrat avui un nou rècord de contagis, amb més de 200.000 nous casos i 3.157 morts.

Davant el nou pic d’infeccions, l’alcalde Eric Garcetti ha enviat un contundent missatge a la població: “Les teves accions d’avui determinaran la situació que tindrem a l’hivern. És el moment de cancel·lar-ho tot. Si no és essencial, no ho facis”. “No organitzis reunions, ni hi assisteixis, segueix les nostres instruccions i, si pots quedar-te a casa, queda-t’hi. Simplement, sigues llest i queda't a banda”, ha demanat en un discurs en què ha combinat l'anglès i el castellà.

Els veïns només podran sortir de casa per anar a centres d’atenció mèdica, supermercats, mitjans de comunicació i institucions financeres. També es mantindran oberts parcs, camins, platges i pistes de golf i tenis. Les restriccions afecten els llocs de treball presencials, que només es mantindran per a les feines essencials. Aquesta prohibició anirà acompanyada d’un paquet d’ajudes destinades als treballadors afectats. El programa s’anomena Assistència d’Emergència Segura per a Empleats Vulnerables, entrarà en vigor el 7 de desembre i compensarà fins a 4.000 treballadors amb un subsidi únic de 800 dòlars.

El comtat s'enfronta als mesos més difícils

La mesura introduïda a la ciutat concorda amb les restriccions imposades pel comtat de Los Angeles aquest dilluns, que són les més severes en molts mesos. Des del començament de la pandèmia els residents de Los Angeles han acceptat en gran mesura les normatives que se’ls han imposat, sobretot en comparació amb altres llocs dels Estats Units. Tanmateix, la decisió del comtat de prohibir els àpats en restaurants a l’aire lliure ha aixecat protestes d’alguns ciutadans, que es pregunten si el remei no serà pitjor que la malaltia, segons explica Los Angeles Times.

El comtat de Los Angeles ha registrat 414.185 infeccions i 7.740 morts al llarg de la pandèmia. El departament de Salut Pública va registrar ahir un nou augment de casos, amb 5.987 infectats i 40 morts. L’organització fa dies que avisa de l’empitjorament de la situació i s’espera que els tres pròxims mesos siguin els més difícils.

Peter Chin Hong, especialista en malalties infeccioses de la Universitat de California, alerta a la BBC que la situació no és només dràstica a Los Angeles, el punt més calent, sinó a tot l’estat. El professor assegura que les mesures són urgents: “Els hospitals s’estan omplint, s’estan quedant sense llits, i ens estem acostant perillosament a una situació en què no hi haurà capacitat per atendre nous infectats”.