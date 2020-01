Els Luanda Leaks destapen la corrupció de la dona més rica de l'Àfrica

Amb una fortuna estimada de 2.000 milions d’euros, Isabel dos Santos està considerada la dona més rica de l’Àfrica. Se la coneix com la princesa d’Angola, el país petrolier que el seu pare, José Eduardo dos Santos, va governar amb mà de ferro durant 37 anys, fins al 2017, i que és un dels més corruptes del planeta. Una investigació periodística ha revelat com durant anys Dos Santos “s’ha beneficiat del règim cleptocràtic instaurat pel seu pare per apropiar-se dels recursos originats en les riqueses naturals d’Angola –principalment petroli i diamants– i convertir-se en la dona més rica del continent”, explica El Confidencial, que ha participat amb mitjans de vint països en la investigació del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació. També han format part d’aquesta investigació mitjans com The Guardian, The New York Times, Le Monde i la BBC, que aquest diumenge han coordinat la publicació dels Luanda Leaks.

La recerca es basa en una filtració de 715.000 documents interns de les empreses propietat de Dos Santos, que han estat obtinguts per la Plataforma per la Protecció dels Denunciants de l’Àfrica. Els emails, informes i contractes filtrats revelen que Dos Santos es va beneficiar de contractes per valor de 21.000 milions de dòlars concedits amb decrets presidencials del seu pare, que actualment viu a Barcelona. A través de la companyia estatal de petroli Sonangol, Dos Santos i el seu marit es van fer amb una particpació de la petoliera portuguesa Galp i també es va beneficiar de contractes de consultoria pagats per l’empresa pública. Una operació amb l’empresa estatal de diamants li va reportar un benefici de 180 milions d’euros. Els documents destapen el nepotisme en operacions immobiliàries a Luanda. La dona ho nega tot i denuncia que els seus sistemes han estat hackejats.