Luca Zaia, el president del Vèneto que amenaça Salvini

Va ser el gran triomfador de la cita electoral a Itàlia que es va celebrar diumenge i dilluns. Amb gairebé el 77% de les preferències, el lligista Luca Zaia, de 52 anys, va guanyar per tercera vegada les eleccions al Vèneto, una pròspera regió del nord, bastió de la dreta al país transalpí. És el president regional amb més vots de la història de la república italiana. Un èxit aclaparador que té un gust agredolç per al líder de la Lliga, Matteo Salvini, que comença a veure's eclipsat pel totpoderós governador vènet.

Les eleccions en set regions italianes, les primeres celebrades durant la pandèmia, han sigut una sort d'examen per als governants sortints com Zaia, que aspiraven a revalidar el seu mandat.

Al Vèneto es va registrar la primera víctima mortal per coronavirus a Itàlia, però va ser de les primeres zones que van aplanar la corba de contagis, a diferència de la veïna Llombardia, la regió més colpejada pel virus, també governada per la Lliga. El mèrit es va deure en part al viròleg Andrea Crisanti, que va posar en marxa una innovadora estratègia basada en tests massius i aïllament d'asimptomàtics. La lluna de mel entre el polític i el científic va durar poc, però Zaia va saber capitalitzar l'èxit del miracle vènet. I això que al principi de l'emergència ni tan sols ell mateix hi confiava gaire i justificava la baixa mortalitat gràcies a "la formació cultural dels vènets".

"¿Sap per què nosaltres després d'una setmana tenim 116 casos positius i només 28 hospitalitzats?", va preguntar Zaia a un periodista durant una entrevista a la televisió. "La higiene que té el nostre poble, la formació cultural que tenim, dutxar-nos, rentar-nos molt sovint les mans, l'alimentació. Tot això hi té a veure, i és per això que la Xina ha pagat car aquesta pandèmia, perquè tots hem vist els vídeos amb persones que mengen rates vives", va dir, cosa que va provocar un conflicte diplomàtic. Una ensopegada que no li va passar factura entre el seu electorat més fidel.

La gestió de la pandèmia en un dels primers focus del brot a Itàlia va tenir molt de pes en el resultat electoral, segons reconeixen alguns dels seus companys de partit. Una anàlisi que Zaia rebutja. "Hem treballat bé, i això és el que ens han valorat els ciutadans. Dir que el covid fa guanyar les eleccions seria com dir que els vènets són idiotes", va deixar anar després de la ressaca electoral.

Luca Zaia és per a molts votants de la Lliga el guardià de les essències del partit fundat per Umberto Bossi. Juntament amb l'exgovernador de la Llombardia, el lligista Roberto Maroni, ell va ser l'impulsor el 2017 d'un referèndum no vinculant que va exigir a Roma més autonomia fiscal. L'arribada de Matteo Salvini a la cúpula va provocar un terratrèmol a les arrels més profundes de l'antiga Lliga Nord, que va perdre fins al cognom. La formació va abandonar les ambicions independentistes per expandir-se en tot el territori nacional i va canviar l'assetjament als italians del sud per l'atac a la immigració irregular. Una revolució que no convenç la majoria dels lligistes de la primera hora. De fet, Zaia es va presentar a aquests comicis amb una llista pròpia independent de la Lliga que gairebé va triplicar els vots del partit.

Tot i l'aclaparador suport popular, el governador assegura que no té intenció de fer el salt a la política nacional i disputar el lideratge a un cada cop més qüestionat Matteo Salvini. "No hi haurà cap dol, no tinc ambicions nacionals ni tampoc dins el partit. El meu únic objectiu és l'autonomia", ha tancat.