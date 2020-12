‘Al Shaab iurid’ (La gent vol)... llibertat

Pa, llibertat, justícia i dignitat. Deu anys després, el món àrab reclama el mateix però en condicions més adverses. Aquella primavera va ser prou important per despertar una bèstia que sacsejaria els fonaments de la comunitat internacional per frenar els desitjos de democràcia: la contrarevolució autoritària i rigorista encapçalada per les monarquies conservadores del Golf s’ha fet senyora de la regió, amb la inestimable mediació febril de l’administració Trump, tancant en fals conflictes enquistats que són a l’arrel dels mals de la regió. Però la dècada de dolor i incertesa que vindrà no podrà esborrar l’obstinació, l’instint existencial de tantes persones que encara avui es neguen a resignar-se a la corrupció, la repressió o la pauperització. És cert que la pandèmia no ha fet sinó agreujar problemes i facilitar mecanismes de control, però les persones a qui no han pogut matar o silenciar no desapareixen. Hi són i es debaten entre la pròpia supervivència i la de la reivindicació democràtica. Si només des d’Europa no els giréssim l’esquena! Si en lloc de fer la gara-gara als autòcrates, als qui compren estabilitat fictícia a canvi de bons tractes d’armament, ens comprometéssim una mica més amb les persones i amb els seus drets...! Veuríem la força, l’esperança i les ganes de canviar el món en cada petit gest.