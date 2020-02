Macau tancarà els casinos 15 dies per frenar el coronavirus

Els neons que il·luminen els casinos de Macau, una de les Meques mundials del joc amb permís de Las Vegas, s'apagaran temporalment. El govern d'aquesta regió autònoma xinesa ha ordenat el tancament dels casinos de la ciutat durant 15 dies en un intent d'aturar la propagació del coronavirus, que ha infectat 10 persones en aquest territori i que ja suma a nivell global 426 morts i 20.000 contagis, segons les xifres actualitzades aquest dimarts. La decisió suposa un cop dur per a l'economia de Macau ja que es calcula que la meitat del seu PIB prové dels negocis relacionats amb el joc d'atzar, el sector que ocupa més treballadors i ingressa més impostos.

De moment, no hi ha data de quan s'abaixaran les persianes dels negocis, a l'espera que hi hagi una reunió entre el govern i les empreses concessionàries, però s'espera que sigui de manera immediata i que després de les dues setmanes els tècnics avaluaran si la situació de l'epidèmia ha millorat i, per tant, si es podran reobrir els centres lúdics. Amb tot, els efectes seran clars i directes. Segons ha afirmat el cap de l'executiu local, Ho Iat Seng, la mesura deixarà un "dèficit al pressupost" però, protegit amb una mascareta per evitar contagis, ha afirmat que la prioritat ara és garantir la salut dels residents.

L'epidèmia arriba en un moment dur per al sector, que no aixeca el cap des del 2015 i que ha tingut un començament d'any negre i no ha pogut aprofitar la temporada festiva de l'Any Nou Xinès precisament pel pànic i les restriccions que ha generat el coronavirus. Mai aquesta capital mundial del joc havia patit tant com ara. Els temples de la ruleta i els jocs s'han mantingut oberts fins i tot en temporades dels habituals tifons i tan sols el 2008 va haver de tancar durant 30 hores a causa d'un temporal.

20.400 contagis

El tancament dels casinos demostra l'efecte que el coronavirus tindrà en l'economia xinesa, ja prou perjudicada per la guerra comercial oberta amb els Estats Units de Donald Trump. La caiguda de les borses ja va donar una pista de la senda de la por dels inversors però l'impacte final dependrà de quan duri el brot actual.

Primera mort a Hong Kong

Però més enllà de l'economia i de les afectacions personals, l'epidèmia també té una lectura política en clau interna xinesa. El coronavirus ha revifat la crisi entre Hong Kong i la Xina continental i ha agreujat els recels contra Pequín. A l'antiga colònia britànica hi ha hagut la segona víctima mortal fora de territori xinès (la primera va ser a les Filipines). Es tracta d'un home de 39 anys amb patologies respiratòries prèvies que havia viatjat a Wuhan, la ciutat on es va originar el brot al desembre. En total, hi ha 15 persones afectades, segons dades oficials.

El malestar per la gestió de la crisi sanitària que està fent Pequín, ha fet que la cap de l'executiu de Hong Kong, la controvertida Carrie Lam, hagi endurit els controls a la frontera amb la Xina continental, però s'ha negat a tancar-los tal com exigeixen el miler de metges que s'han declarat en vaga per aquest motiu.

Tot i que en un principi es va criticar la Xina per la falta de reacció davant dels primers casos del nou coronavirus, el govern de Pequín ha assegurat que frenar la seva propagació és la gran prioritat, conscient que es juga no només la seva legitimitat i prestigi internacional sinó també la seva economia, tocada pels aranzels de la guerra comercial amb Trump. El president Xi Jinping ha admès en una reunió del politburó del Partit Comunista que el país ha d'extreure una lliçó de l'actual crisi per aprendre a "afrontar mancances i debilitats exposades pel brot", segons ha informat l'agència estatal de notícies Xinhua.

Primer cas a Bèlgica

Aquest dimarts les autoritats belgues han confirmat el primer cas del nou coronavirus al país. En un comunicat emès per l'agència de salut belga, expliquen que una de les persones repatriades des de Wuhan aquesta última setmana ha donat positiu a les proves del coronavirus i que després d'haver estat aïllada a l'hospital militar de Neder-Over-Heembeek, ha estat traslladada a l'Hospital Universitari Saint Pierre de Brussel·les. Es tracta d'una dona que va ser repatriada des de Wuhan, el focus de l'epidèmia. Les altres vuit persones repatriades han donat negatiu en les proves, informa Júlia Manresa.

651x366 El 'Diamond Princess' barat davant del port de Yocohama, al sud del Japó / KIM KYUNG-HOON / REUTERS El 'Diamond Princess' barat davant del port de Yocohama, al sud del Japó / KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Vaixell en quarantena

Les autoritats japoneses han impedit el desembarcament a Yokohama, al sud de Tòquio, d'un creuer i han posat en quarantena els seus 3.500 passatgers i tripulants després de detectar que un d'ells estava contagiat del nou coronavirus. El vaixell va sortir el 20 de gener de la ciutat nipona i va fer escala a Hong Kong, on va pujar el viatger que ha donat positiu.