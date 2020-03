Macron es declara "en guerra" contra el coronavirus i decreta el confinament total

"Estem en guerra sanitària. No lluitem contra cap exèrcit ni cap altra nació, però l’enemic és aquí, és invisible i progressa". D’aquesta manera el president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dilluns noves mesures per "reduir encara més els desplaçaments i els contactes" als estrictament necessaris entre els francesos. A la pràctica, això significa que a partir de dimarts al migdia i almenys durant quinze dies els ciutadans només podran desplaçar-se per anar al metge, a comprar, a treballar –"si el teletreball no és possible"– i "per als trajectes necessaris per fer una mica d’activitat física".

Poc després, el ministre de l'Interior va aclarir que es tractava d'un confinament similar a l'aplicat a Espanya o Itàlia. "El missatge està clar: quedeu-vos a casa", ha dit, i ha advertit que "cada persona haurà de justificar amb un document el motiu del seu desplaçament, també els vianants".

Prèviament, l’Ajuntament de París ja havia anunciat que tancava els parcs i jardins de tota la ciutat fins a nou avís. "Qualsevol infracció serà penalitzada", ha advertit Macron, sense entrar en detalls. De fet, serà el govern qui s’encarregarà de precisar les mesures. En tot cas, mai abans s’havien aplicat aquestes restriccions a França en un context no bèl·lic, però obligar tothom a quedar-se a casa sembla que és l’única manera de desaccelerar l’epidèmia.

Sense sorpreses, el president també ha anunciat que suspenia la segona volta de les eleccions municipals que s'havien de celebrar aquest diumenge. Però l'ajornament la majoria de gent ja el donava per fet ben abans del discurs del president. De fet, a la tarda s'havia filtrat a la premsa que el primer ministre havia proposat als responsables dels partits polítics ajornar els comicis al 21 de juny. La celebració de la primera volta diumenge va aixecar molta polseguera en plena crisi del coronavirus. A més, els francesos van deduir que si podien anar a votar també podien passejar com un diumenge qualsevol malgrat la crisi sanitària: les imatges dels parisencs gaudint dels parcs i anant al mercat en massa com si no passés res van córrer com la pólvora a les xarxes socials i van generar molta indignació.

Un dels anuncis sorpresa de Macron ha sigut l’anul·lació de totes les reformes actuals, inclosa la polèmica reforma de les pensions. "Tota l’acció governamental ha d’anar encarada al combat contra l’epidèmia", ha justificat. El president també ha comunicat que el personal sanitari es podria desplaçar amb taxi i dormir als hotels de manera gratuïta: "L’Estat ho pagarà", va precisar. En aquesta línia, "l’exercit també ajudarà a traslladar els malalts de les regions més afectades per reduir la congestió d’alguns territoris", ha assegurat Macron. En clau europea, el president ha anunciat que les fronteres de l’espai Schengen i de la Unió Europea quedaven tancades almenys durant trenta dies.