Macron, forçat a autoritzar les celebracions religioses

Els fidels cristians, musulmans i jueus, entre altres religions, ja poden tornar-se a reunir a França. Tot i el desconfinament que va iniciar-se al país l’11 de maig, el govern francès no permetia les celebracions als llocs de culte, tot i que els temples podien estar oberts. De fet, fins ara només es podien oficiar els enterraments. Això sí, amb un màxim de 20 persones per l’excepcionalitat que comporta la sepultura.

Ara, però, el govern presidit per Emmanuel Macron s’ha vist obligat a modificar aquest punt en la seva estratègia de desconfinament per ordre del Consell d’Estat. L’última instància de la jurisdicció administrativa del país va ordenar a l’executiu que aixequés la prohibició de les celebracions religioses, ja que veia aquesta prohibició “desproporcionada”, tenint en compte que el govern tolera que hi hagi reunions de menys de 10 persones.

Tant és així que el Consell considerava que aquesta prohibició “atemptava de manera greu i il·legal” contra la llibertat de culte. És per això que dilluns de la setmana passada va instar el govern a retirar-la ràpidament en un marge de vuit dies. Quatre dies més tard, el ministre de l’Interior, Christophe Castaner, va anunciar la represa de les celebracions religioses en un comunicat de premsa. Mantenir les distàncies, portar mascareta i designar una persona perquè reguli el flux de fidels a les portes dels temples són algunes de les normes que s’hauran de respectar. Tot i la notícia, alguns han qualificat l’actitud governamental de “difícil de tolerar”. És el cas del mossèn Stéphane Palaz, que desprès de gairebé dos mesos de confinament sense oficiar la missa per als seus parroquians de París i amb la posició contrària del govern pel que fa a les celebracions, se les va empescar per adaptar-se a la nova realitat sense incomplir la llei. Des de l’inici del desconfinament a França, l’11 de maig, mossèn Palaz organitza misses privades a l’església de Notre-Dame de la Croix, on oficia habitualment.

Com si es tractés d’un concert o un festival, els interessats havien de reservar la seva entrada a través d’una pàgina web creada especialment per a aquest esdeveniment. D’aquesta manera podien veure el nombre de places disponibles que quedaven per a cada ofici, ja que hi ha una condició: a la litúrgia no hi pot haver més de 9 fidels per respectar la norma governamental que restringeix els agrupaments de persones a l’espai públic a un màxim de 10 individus. La mascareta és una altra condició sine qua non per assistir a missa. A més, totes són a porta tancada per evitar que qualsevol persona entri d’amagatotis i hi hagi més fidels dels que es permet.

La iniciativa ha estat molt ben acollida pels feligresos, que “han retrobat el camí de la missa amb una gran alegria”, explica a l’ARA mossèn Palaz. Tot i això, el capellà lamenta que “amb una capacitat de nou persones”, la demanda “no es pot satisfer prou”.

El primer cap de setmana de desconfinament 90 feligresos van poder retrobar la joia de la pregària eucarística dins el seu temple cristià, tot i ser un nombre de catòlics practicants “lluny dels que acostumen a assistir a la celebració dominical”, segons Palaz. Els tres capellans que formen l’equip sacerdotal d’aquesta parròquia del districte 20 de la capital francesa van oficiar fins a 10 misses, totes al complet, en diferents hores del dia. Durant la setmana els oficis també han continuat a raó de tres misses al dia, una al matí i dues a la tarda. A més, per facilitar la vida als que no dominen la navegació web, la parròquia ha posat a disposició dels fidels un número de telèfon per ajudar-los a reservar l’hora que més els convé.

Missa en un cotxe

Una altra idea enginyosa per poder celebrar l’eucaristia de diumenge -abans de la modificació del govern francès- és la que van tenir a Châlons-en-Champagne, un municipi situat a dues hores de París. Uns 500 fidels es van agrupar el primer diumenge de desconfinament en un pàrquing d’una fira d’exposicions repartits en uns 200 cotxes separats entre ells per un metre de distància. La diòcesi feia setmanes que treballava amb la prefectura del Marne, el departament d’aquest municipi, per organitzar-ho. Tots aquells que hi volguessin assistir havien de respectar una sèrie de mesures, més enllà de portar mascareta i gel hidroalcohòlic: no ser més de quatre persones per cotxe ni compartir-lo amb veïns o bé coneguts. A més, estava prohibit sortir del vehicle. Els fidels podien seguir la missa a través de la ràdio i els que volien combregar havien d’encendre els llums intermitents d’emergència per assenyalar-ho als sacerdots que van oficiar la cerimònia. A partir d’ara no els caldrà fer tants malabarismes per assistir a l’eucaristia.