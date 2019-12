Macron planteja ara negociar l’augment de l’edat de jubilació

A les portes de les vacances de Nadal i després de dues setmanes de protestes i aturades, el govern francès no afluixa la corda. El primer ministre, Édouard Philippe, va comparèixer dijous davant la premsa després de dos dies de reunions amb els líders sindicals i patronals. Tothom esperava alguna concessió per part de l’executiu, però res. Philippe només va deixar entreveure la possibilitat de renegociar l’augment de l’edat de jubilació que preveu la reforma de les pensions que el govern vol aprovar. Però va ser tan ambigu en la seva explicació que va deixar un mal sabor de boca. Les seves paraules no van convèncer ningú.

Malgrat això, Philippe es mostrava convençut que les reunions dels últims dies han permès avançar en les negociacions. El cert, però, és que la majoria dels sindicats van sortir de Matignon amb el sentiment contrari. De fet, els sindicats més oposats a aquesta reforma, CGT i Força Obrera, ja han cridat a una nova mobilització interprofessional el pròxim 9 de gener. “Res ha canviat, no hi ha res de concret”, va lamentar-se a la sortida de la reunió el líder de la CGT, Philippe Martinez.

L’edat de jubilació continua sent un dels punts més controvertits d’aquesta reforma volguda per Emmanuel Macron. El primer ministre defensa a ultrança apujar-la als 64 anys si es vol cobrar la pensió completa, tot i que l’edat legal per jubilar-se continuaria sent els 62 anys. Per contra, Philippe va mostrar-se ahir obert a negociar certs “marges de maniobra” al voltant d’aquesta edat, que el govern anomena “d’equilibri” i que fixaria els anys amb què els francesos podrien jubilar-se amb una pensió completa. Una de les hipòtesis sobre aquests marges podria ser abaixar aquesta edat en funció de la duresa i de la durada de la carrera professional de cadascú. De moment, però, no hi ha res concret.

Quan el govern va presentar el projecte de llei ara fa una setmana, Philippe va anunciar que la reforma penalitzaria els que es retiressin del món laboral abans dels 64. Això no va agradar gens ni mica a la Confederació Francesa Democràtica del Treball. Tant és així que aquest sindicat, un dels més importants a França i dels pocs que s’havia mostrat a favor de la reforma, va acabar unint-se dimarts a la tercera gran mobilització contra aquest projecte de llei. El seu secretari general, Laurent Berger, va reafirmar ahir que “hi ha un desacord” sobre l’edat de jubilació, tot i assegurar que el govern ha mostrat “una voluntat de diàleg”.

Philippe també es va mostrar obert a revisar a l’alça la xifra de la pensió mínima, que havia fixat en un 85% del salari mínim per als que tinguin una carrera professional completa. En canvi, el govern no farà marxa enrere pel que fa a la supressió dels règims especials.

Dimecres al matí, hores abans que comencessin les reunions entre govern i sindicats, l’entorn del president francès va filtrar a la premsa que Macron estaria “disposat a millorar” el projecte de llei, principalment amb relació a l’edat de jubilació, un dels punts conflictius de la reforma. Si bé es mostra obert a millorar certs punts, el president segueix determinat a reformar les pensions: no pensa abandonar el projecte ni vol desnaturalitzar-lo. Amb tot, alguns han interpretat aquesta filtració com un toc d’atenció del president al seu primer ministre, forçant-lo d’alguna manera a negociar amb els sindicats. De moment, però, les reunions han quedat paralitzades.

Fins llavors i si no hi ha res de nou, centenars de milers de francesos continuaran vivint al ritme d’una vaga general que ja fa dues setmanes que dura. Moure’s per París i la seva rodalia s’està convertint per a molts en un calvari: els transports públics de la capital francesa segueixen funcionant a mig gas, sis línies de metro continuen tancades. A tot això, l’operació sortida de Nadal comença avui, amb centenars de trens anul·lats. Hi ha molta preocupació i incertesa entre els que han de celebrar les festes fora de la regió parisenca.