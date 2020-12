Macron és positiu de covid-19 i s'aïlla una setmana

El president francès Emmanuel Macron ha estat diagnosticat de covid-19, segons ha comunicat l'Elisi aquest dijous després d'obtenir el resultat d'una prova PCR que se li va fer quan va presentar "els primers símptomes".

Macron s'haurà d'aïllar durant set dies, però la presidència assegura que "continuarà treballant i assegurant les seves activitats a distància". Com a contacte estret, el primer ministre Jean Castex també s'ha hagut d'aïllar, per la qual cosa no ha pogut comparèixer al Senat com estava previst per presentar l'estratègia de vacunació. El ministre de Sanitat, Olivier Véran, l'ha substituït i ha tingut un "record particular" per al president de la república.

Macron va compartir un acte dilluns a París amb el president espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha hagut de posar en quarantena per precaució. El president del Consell Europeu, Charles Michel, que es va reunir amb tots dos a París, també s'ha autoaïllat "per precaució".

Fonts europees confirmen que després la cimera de caps d'estat i de govern que es va celebrar dijous i divendres passats a Brussel·les, amb la participació de Macron, no s'han confirmat altres contagis per ara i recorden que es van respectar totes les mesures de distanciament.