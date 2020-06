Macron promet dos referèndums ecologistes l'endemà de l'ascens dels verds a les municipals franceses

El president de França, Emmanuel Macron, no ha trigat ni 24 hores a posar-se les piles i l'endemà de la desfeta del seu partit en la segona volta de les municipals franceses, que van constatar un gran ascens dels partits verds en moltes grans ciutats, s'ha compromès amb una agenda ecologista ambiciosa. Una sèrie de propostes que, ha dit, fixarà per llei a finals d'estiu i sotmetrà no a un sinó a dos referèndums, potser per espantar el fantasma dels armilles grogues, que van desfermar la protesta més gran registrada al país en molts anys precisament per oposar-se a un impost ecologista sobre els carburants.

El primer referèndum, de fet, serà el 2021 i plantejarà introduir en el primer article de la Constitució els principis de "biodiversitat, medi ambient i lluita contra l'escalfament climàtic". Una reforma de la Carta Magna que genera força consens polític i que té assegurada l'aprovació a l'Assemblea Nacional i al Senat, segons Le Monde.

Però, a més, Macron ha dit aquest diumenge que deixa "oberta la porta a un segon referèndum a partir del 2021, sobre la base de l'article 11 de la Constitució, sobre un o més textos de lleis" mediambientals que es basaran en les 149 propostes formulades per la Convenció Ciutadana pel Clima.

De fet, Macron ha fet tots aquests anuncis acompanyat dels 150 integrants d'aquesta Convenció Ciutadana pel Clima, que han participat en un acte a l'Elisi per entregar les seves propostes mediambientals. Un total de 149 mesures per combatre l'emergència climàtica i defensar la biodiversitat que Macron ha acceptat íntegrament amb només tres excepcions i que pretén convertir en llei aviat, ha dit.

Reducció dels vols interns

Entre les propostes assumides pel president francès destaca, per exemple, la prohibició dels vols interns per a trajectes que es poden fer en tren en un temps relativament curt, una proposta que ja es va votar a l'Assemblea Nacional francesa l'any passat i no va ser aprovada, però que cada cop més partits verds fan seva arreu d'Europa per reduir les emissions que genera l'aviació.

"A partit de demà establirem grups de treball sobre les seves propostes i a partir del mes que ve el president de l'Assemblea Nacional les rebrà", ha anunciat Macron, prement l'accelerador ecologista per tractar de guanyar terreny electoral a una opció ideològica que el dia abans s'havia reivindicat a les urnes.

Entre les poques propostes ciutadanes que no ha fet seves hi ha la limitació de la velocitat a l'autopista a 110 quilòmetres per hora, una mesura que veu massa polèmica per a alguns alcaldes després de la controvèrsia generada per l'intent de limitar a 80 quilòmetres per hora la velocitat en algunes vies. "La transició no hauria de ser mai a costa dels municipis, les regions més aïllades", ha argumentat Macron i ha afegit: "He presentat molts grans plans que s'han resumit en una sola mesura o s'han reduït a una frase breu. No voldria que tinguéssiu la mateixa sort que jo i que tots els mesos de feina acabessin en una controvèrsia". Tampoc no ha acceptat la proposta d'elevar els impostos a les empreses que tinguin beneficis de més de 10 milions d'euros per contribuir a finançar la transició ecològica, ja que, ha al·legat, això significaria "desincentivar la inversió".