Macron: "La reforma de les pensions és un projecte de justícia social"

És tradició que el president francès faci una al·locució televisada cada cap d'any, però la que ha protagonitzat Emmanuel Macron aquest dimarts era, sens dubte, la més esperada de la dècada. França està gairebé paralitzada des de fa un mes a causa de les contínues vagues i protestes contra la reforma de les pensions que el govern vol tirar endavant. Fins ara el primer ministre francès, Édouard Philippe, era l'únic que havia donat la cara sobre la polèmica reforma. Aquest dimarts, però, Macron finalment n'ha parlat i, com s'esperava, ha defraudat els sindicats. Ha defensat la reforma amb fermesa: "És un projecte de justícia i de progrés de social" i "generarà més equitat", ha assegurat.

El president francès ha recordat que es va comprometre en la seva campanya electoral a reformar el sistema de pensions i que, per tant, així ho farà. Per justificar-ho, ha recorregut durant tota la seva al·locució, de 18 minuts de durada, a un to patriòtic i de solemnitat, com si de l'esmentada reforma depengués la dignitat dels francesos i fins i tot la supervivència del país. No fer la reforma "seria trair els nostres infants", ha declarat. "Consagro tota la meva energia a fer el país més fort, més just i més humà", també ha afirmat, presentant-se a si mateix com gairebé l'únic garant d'evitar el col·lapse de França.

La reforma que el govern vol impulsar preveu un augment de l'edat de jubilació. Fins ara els francesos podien jubilar-se amb el 100% de la pensió als 62 anys. En canvi, l'executiu pretén que en el futur ho facin als 64 anys. A més, la reforma també unificarà els 42 règims actuals de jubilació en un sistema universal. D'aquesta manera, Macron vol acabar amb els règims especials que tenen alguns treballadors, com ara els dels ferrocarrils nacionals o els dels transports públics de París, que en alguns casos poden jubilar-se a partir dels 52 anys.

I a això precisament ha fet referència el president francès durant la seva intervenció. Ha destacat que la reforma té com a objectiu que tothom tingui "els mateixos drets per cada hora que treballi", i ha recordat que en l'actualitat la majoria de les dones gaudeixen d'unes pensions que són la meitat de la dels homes, i que el mateix passa amb alguns sectors professionals.

Macron ha reconegut que, amb el nou sistema de pensions, els francesos hauran de treballar durant més temps, fins als 64 anys, però ha justificat que això forma part de "la base de la solidaritat de la nostra generació". També ha afirmat que existeix "molta manipulació" sobre aquest tema, deixant entendre que els sindicats venen la reforma d'una manera que no s'ajusta a la realitat, ni al que el país necessita. "No us equivoqueu, estimats compatriotes", ha declarat Macron, buscant la complicitat dels francesos. Les seves paraules, però, difícilment serviran per desactivar les protestes.

Els treballadors dels ferrocarrils nacionals i els dels transports públics de París són els que s'han sumat més massivament a les protestes de les últimes setmanes, i han deixat clar que continuaran amb les vagues. Per exemple, aquest dimecres a França només circularan un de cada tres trens d'alta velocitat, i un de cada deu dels regionals. De la mateixa manera el transport públic de París continuarà especialment afectat: només funcionaran dues de les setze línies de metro, les que són totalment automàtiques i no necessiten cap conductor.