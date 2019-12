Macron renuncia a la pensió vitalícia enmig de la negociació sindical

Emmanuel Macron ha sorprès aquest diumenge a l'anunciar que renuncia a la pensió vitalícia que li correspondrà quan deixi l'Elisi, de la mateixa manera que tampoc no s'integrarà com a membre al Consell Constitucional. Es tracta d'una decisió sense precedents per la qual el mandatari deixarà d'ingressar per aquests dos conceptes 19.720 euros bruts al mes tant quan plegui de la presidència com quan tingui l'edat legal de jubilar-se.

Criticat per ser el president dels rics, Macron ha tingut aquest cop d'efecte l'endemà del seu 42 aniversari i just enmig de la tanda de vagues i la negociació amb els sindicats per la seva polèmica reforma de les pensions que encareix el preu de jubilar-se. És enmig d'aquest conflicte que en una reunió del govern, el primer ministre, Édouard Philippe, posa sobre la taula la necessitat d'aplicar-se la mateixa recepta que es demana per a la resta de treballadors i acabar així amb la creença que els càrrecs electes tenen "privilegis", ha avançat el diari Le Parisien. A preguntes dels periodistes d'aquesta capçalera, des de la Costa d'Ivori on es troba de visita oficial, Macron ha anunciat la seva renúncia als sous d'exmandatari.

Per a l'Elisi, aquesta renúncia respon a un "desig d'exemplaritat i a una voluntat de coherència" i no a cap estratègia de "visibilitat", i des de fonts de la presidència han recordat que Macron ja va renunciar a la seva carrera d'alt funcionari quan va anunciar candidatura. La coherència suposa, doncs, acabar amb els beneficis d'una llei del 1995 per crear un nou sistema "com a part del futur esquema de punts universals" per a les pensions de caps d'estat. Macron hagués tingut dret a les pensions al final del seu actual mandat, al maig del 2022, amb 44 anys, o als 49 anys, si es torna a presentar a la reelecció i obté un segon quinquenni.

L'anterior inquilí de l'Elisi, el socialista François Hollande, també va rebutjar formar part del Consell Constitucional, el màxim òrgan constitucional al qual tenen entrada per llei tots els expresidents francesos. En canvi, el conservador Nicolas Sarkozy va abandonar la institució el 2013 després que l'organisme rebutgés els comptes de la campanya electoral d'un any abans.

Però des de l'esquerra, la renúncia de Macron ha patit retrets al considerar que es tracta d'un gest "demagògic". El líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, s'ha qüestionat l'efecte perquè, ha dit en declaracions a BMF TV, "només els grans senyors, els molt rics", es poden permetre el luxe de "prescindir de la jubilació de 6.000 euros". Per la seva banda, l'excandidata i ministra socialista Ségolène Royal ha anat més enllà al preguntar-se si Macron renunciarà "a tornar al món dels negocis globals" quan plegui amb les exempcions fiscals previstes per a les jubilacions dels exmandataris.

Les crítiques també han vingut de la dreta de Primer França, i el seu líder, Nicolas Dupont-Aignan, ha vist en el gest de Macron l'"enèsima operació de comunicació", alhora que s'ha mostrat totalment segur que el president tindrà un futur regalat amb les conferències ben remunerades i els rèdits dels fons de pensió.