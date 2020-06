El sospitós del cas McCann podria estar implicat en el segon segrest d'una noia

El principal sospitós pel segrest i possible assassinat, el maig del 2007, de la nena britànica de 3 anys, Madeleine McCann, podria estar també implicat en la desaparició d’una altra menor, en aquest cas una nena alemanya de 5 anys, Inga Gehricke. La connexió s’ha establert arran de la descoberta, en arxius policials alemanys, que el 2013, en un xat, el sospitós hauria fantasiejat amb la possibilitat de raptar una menor i abusar-ne, d’acord amb la informació que aquest divendres està publicant Der Spiegel. La presència de l'individu als voltants del lloc on va desaparèixer la possible segona víctima en les dates dels fets ha instat la mare de la nena a demanar la reobertura del cas de la seva filla. La policia alemanya ha afirmat aquest divendres que reobre el cas.

Christian Brueckner, de 43 anys, criminal reincident que actualment compleix una pena de presó per tràfic de drogues a la ciutat de Kiel, al nord del país, és al centre de les investigacions policials de tres països –Alemanya, Portugal i el Regne Unit– en relació amb la desaparició de la Madeleine d'un apartament de vacances a la localitat de l’Algarve portuguès de Praia da Luz mentre passava les vacances amb els pares i els seus germans bessons, de 18 mesos. La Madeleine va desaparèixer de l’apartament on dormia mentre els pares eren en un restaurat de molt a la vora, dins del mateix complex turístic on s'allotjaven.

651x366 Madeleine McCann Madeleine McCann

La Inga va desaparèixer misteriosament durant una barbacoa familiar que va tenir lloc el dissabte 2 de maig del 2015 en un bosc de Wilhelmshof, al districte de Stendal, a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt. Es va fer fonedissa entre les 18.30 i les 19.30 hores de la tarda. La policia inicialment va creure que havia corregut a l’interior del bosc per recollir llenya per encendre la foguera. En les hores següents, però, més de mil oficials de diferents serveis, policials i de protecció civil, van iniciar la recerca de la nena per la zona, amb helicòpters i gossos, però no la van trobar mai. Durant quatre dies es van regirar més de 3.500 hectàrees i fins i tot es van drenar petites séquies en la recerca.

Els investigadors han insistit des de llavors que si la Inga s’hagués perdut al bosc l'haurien trobat. De la mateixa manera, si hagués sigut atacada per un animal salvatge se n’haurien trobat les restes. Partint d’aquests dos supòsits, l’única explicació només podria ser que la desaparició va ser fruit d’un delicte.

En aquell moment, Brueckner, que ja havia sigut condemnat en diverses ocasions per delictes sexuals contra nens i de qui la policia i la fiscalia alemanya sospiten que hauria assassinat la Madeleine, utilitzava una antiga fàbrica de caixes de cartró mig en ruïnes, a Neuwegersleben, a l’estat de Saxònia-Anhalt, situada a 50 quilòmetres d’on va desaparèixer la nena, segons informa aquest divendres el diari Volksstimme, de la ciutat de Magdeburg.

651x366 Imatge de la propietat on el sospitós podria haver retingut durant dies la nena alemanya desapareguda el 2015 Imatge de la propietat on el sospitós podria haver retingut durant dies la nena alemanya desapareguda el 2015

Durant una investigació que res tenia a veure ni amb el cas de la Madeleine ni amb de la Inga, la policia va entrar a l’habitatge on vivia Brueckner i hi va trobar un llapis de memòria que contenia arxius de maltractaments infantils. Brueckner va ser llavors condemnat per delictes sexuals contra menors i va passar 15 mesos a la presó.

La policia alemanya creu que Brueckner hauria visitat la propietat de Neuwegersleben durant diverses hores cada dia fins al 6 de maig del 2015, quatre dies després que s’informés de la desaparició de la Inga. Brueckner no tenia coartada per a la nit de la desaparició de la nena, però no va ser mai considerat sospitós en la investigació original.

El 1994, Brueckner va ser condemnat a dos anys de reclusió en una institució per a joves delinqüents per delictes contra menors. En un dels incidents va abusar d’una nena de 6 anys en un pati de jocs, segons ha informat aquest divendres el diari Bild.