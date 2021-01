Madrid, la ciutat d'Europa amb més morts pel fum dels cotxes, i Barcelona la sisena

Fins a un 7% de la mortalitat natural que es produeix a la ciutat de Madrid es pot atribuir al diòxid de nitrogen (NO2), un gas tòxic que prové dels motors de combustió, és a dir, sobretot de la contaminació dels cotxes. La capital espanyola és la ciutat que registra més mortalitat per aquesta causa d'un total de mil ciutats europees analitzades per un nou estudi publicat a The Lancet Planetary Health i elaborat per l'Institut de Salut Global ISGlobal de Barcelona, en col·laboració amb el Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) i la Universitat d'Utrecht.

Barcelona és la sisena ciutat amb més mortalitat en aquesta llista, amb un 6% de la mortalitat natural atribuïble al NO2, un gas que a tota l'àrea metropolitana registra uns nivells mitjans anuals de 38,9 micrograms per metre cúbic, just per sota dels 40 que marca l'OMS com a límit màxim, però que a la ciutat de Barcelona arriba a 41,2. En aquest sentit, Mollet del Vallès apareix com la setena ciutat del rànquing. Segons l'estudi, si l'àrea metropolitana de Barcelona complís els límits de l'OMS durant tot l'any (el 38,9 és només la mitjana) s'evitarien 82 morts a l'any, però si mantingués uns nivells de NO2 com els de Tromso, a Noruega, que és la ciutat que avui registra menys mortalitat pel NO2, s'evitarien fins a 1.883 morts anuals.

Però el NO2 no és l'únic tòxic produït per la contaminació ni tampoc el més mortal, segons l'estudi. Les partícules fines PM2,5 generen una mortalitat que arriba fins al 15% dels decessos naturals de la ciutat de Brescia, a Itàlia, la que ocupa el número u a la llista de mortalitat per PM2,5 del miler de ciutats estudiades.

La mortalitat per PM2,5 afecta sobretot Itàlia, Polònia i la República Txeca, mentre que la contaminació per NO2 sobretot afecta Espanya i Bèlgica, però també Itàlia i França. Això és així perquè el NO2 prové principalment del trànsit rodat, mentre que les PM2,5 tenen també altres fonts com la indústria, els sistemes de calefacció de les cases i la crema de fusta o carbó.

Si totes les ciutats analitzades per l'estudi acomplissin els nivells recomanats per l'OMS es podrien evitar fins a 51.000 morts a causa de les partícules fines PM2,5 i fins a 900 morts a causa del NO2. Alhora, si totes les urbs fossin capaces de mantenir uns nivells com els de les ciutats que menys mortalitat registren (que es troben principalment als països nòrdics), les morts que es podrien evitar serien fins a 125.000 en el cas de les PM2,5 i fins a 79.000 en el del NO2.

L'estudi publicat aquest dimecres forma part del projecte Ranquing ISGlobal de Ciutats, que estudiarà l'impacte en la salut de diversos factors ambientals de la vida urbana i que té disponible per a la seva consulta un cercador de ciutats per poder veure'n les seves dades, començant per les de contaminació de l'aire.

La llista de ciutats amb més mortalitat per NO2 són, per aquest ordre, Madrid, Anvers (Bèlgica), Torí (Itàlia), l'àrea metropolitana de París (França), l'àrea metropolitana de Milà (Itàlia), Barcelona, Mollet del Vallès, Brussel·les (Bèlgica), Herne (Alemanya) i Argenteuil-Bezons (França).

Pel que fa a les partícules fines PM2,5, les ciutats amb més mortalitat associada són Brescia (Itàlia), Bèrgam (Itàlia), Karviná (República Txeca), Vicenza (Itàlia), Alta Silèsia (Polònia), Ostrava (República Txeca), Jastrzebie-Zdrój (Polònia), Saronno (Itàlia), Rybnik (Polònia) i Havirov (República Txeca).

A l'altre extrem de la balança, les ciutats que menys mortalitat pateixen a causa de la contaminació per diòxid de nitrogen es troben sobretot als països nòrdics, però també a Croàcia (amb Pula en el cinquè lloc d'aquest rànquing positiu) o Irlanda (Galway al setè). Pel que fa a les PM2,5, les deu ciutats menys contaminades d'Europa són totes als països nòrdics, amb Reykjavík, a Islàndia, en primera posició.