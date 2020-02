Magda Campins: “Detectar precoçment els casos es clau per controlar la transmissió”

Magda Campins és la cap d'epidemiologia i medicina preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Opina que per contenir el nou coronavirus serà clau que es detectin precoçment els casos i que el virus sigui estacional. Així mateix, considera prematur assegurar que ja hi ha un cas autòcton a l'Estat, com el detectat a Sevilla. Des de dissabte, les urgències de Vall Hebron no han parat de rebre trucades i visites de persones preocupades perquè han viatjat a Itàlia.

¿Podem preveure un degoteig de casos a partir d'ara?

És previsible que sí i que hi hagi més casos, perquè a diferència de la Xina, Itàlia és aquí al costat i hi ha un flux més important de persones d'Itàlia a Catalunya, i més a causa del nombre important de casos que s'han detectat a Itàlia.

¿Està preocupada perquè hagi aparegut un segon cas a Catalunya i ja en siguin 12 a Espanya?

Mentre tot siguin casos importats, els detectem de forma precoç i evitem que hi hagi transmissions autòctones al país, podrem contenir de manera eficaç l'epidèmia. Detectar precoçment els casos és clau per contenir l’epidèmia.

¿Ens hem de preocupar pel primer cas de coronavirus autòcton detectat a Sevilla?

Que hi hagi un cas de transmissió autòctona és preocupant si no el detectes precoçment perquè això vol dir que és un cas que mentre no s'ha detectat, ha pogut tenir molts contactes i transmetre's, que és el que probablement ha passat a Itàlia. Però la conscienciació de la població i la preparació de l'atenció primària i dels centres hospitalaris per fer una detecció ràpida, ens ha d'ajudar que aquí no passi com a Itàlia. En tot cas, em sembla prematur i arriscat dir que el pacient de Sevilla és el primer cas autòcton de Covid-19 fins que no es faci una història epidemiològica ben feta. Probablement ha dit que no té antecedent de viatge ni ha estat en contacte amb ningú que hagi viatjat, però quan es faci la història epidemiològica s'ha de veure si en el seu lloc de treball o en un bar, per exemple, ha estat en contacte amb algú que ha viatjat. I establir aquest vincle no es fa ni en una hora ni en dues.

¿Encara som a temps de contenir el Covid-19?

La situació és cada vegada més complicada, però crec que es pot contenir si ens ajuden diversos factors. D'una banda, que es faci una detecció precoç i evitem que hi hagi transmissió autòctona dins dels països. De l'altra, que el Covid-19 es comporti com un virus estacional i, ara que comença el bon temps, desaparegui, com va passar amb un altre virus, el SARS, o com passa amb la grip, que no desapareix però apareix en temporada d'hivern. I que fos estacional, com la grip, també ens ajudaria a contenir el virus, així com els assaigs clínics amb antivirals i vacunes que s'estan fent per poder disposar d'armes més eficaces per combatre'l.

¿Des que s'han diagnosticat ja dos casos a Catalunya esteu rebent més visites a les urgències hospitalàries?

No ha sigut tant pel primer cas detectat dimarts a Catalunya, sinó que des de dissabte, quan es informar del brot a Itàlia, han sigut contínues les trucades i les visites de gent preocupada perquè ha viatjat a Itàlia. Hem rebut gent que ha vingut directament a l'hospital, altres que venien derivats des de l'atenció primària, on se'ls va fer una primera valoració i, si complien els criteris, ens han enviat la persona. Però ens truquen abans per activar el protocol i posar aquesta persona en aïllament des que entra per la porta perquè no hi hagi transmissió interna dins dels hospitals. Arriben casos sospitosos a tots els centres, però dels que hem tingut a la Vall d'Hebron han sortit tots negatius.

De moment, la majoria de casos són lleus i en persones joves, això és una bona notícia, oi?

En el 80% dels casos, la infecció pel nou coronavirus es comportarà com un quadre lleu de tos i febre i se solucionarà espontàniament en una setmana. Però en persones amb patologia de base es comporta com la grip: les persones que fan una complicació i que tenen risc de mort són persones grans i amb patologia de base. El que sorprèn és l'elevada mortalitat que hi ha a la Xina en comparació amb la que hi ha a la resta de països on hi ha hagut casos. Per això hem de ser prudents en dir que la infecció per aquest nou coronavirus és greu, perquè les condicions sanitàries no són les dels països desenvolupats i la mortalitat no és comparable. El nou coronavirus és lleu en la majoria de casos i té risc en persones grans i amb patologia de base i també en persones immunodeprimides, persones amb càncer i amb problemes cardíacs.

El ministeri de Sanitat ha ampliat els protocols de detecció precoç i també es consideren casos sospitosos les persones amb pneumònia o infeccions respiratòries agudes d'origen desconegut. ¿Això vol dir que ara es faran proves a totes les persones amb pneumònia?

Aquest criteri en aquests moments crec que és poc vàlid i aplicaria en una fase més avançada de l’epidèmia. Però s’ha inclòs en previsió que si comencem a tenir més casos, s’ha d’estar alerta davant de persones amb símptomes que no hagin viatjat. Com que la complicació més freqüent és la pneumònia, quan s’està en una fase de transmissió sostinguda, que no és el nostre cas, l’antecedent del viatge ja no pesa tant perquè ja hi ha casos autòctons.

Per ara, és un virus sense tractament.

Ara per ara no hi ha tractament, només tractament de suport: per als casos lleus, paracetamol per controlar la febre i estar ben hidratats, com la grip. Si és un pacient greu i té pneumònia o insuficiència respiratòria i requereix suport ventilatori, ha d'anar a l'UCI amb ventilació mecànica i suport vital. Afortunadament, però, no hem tingut cap cas així, i els dos casos a Catalunya són en gent jove i sana i el passaran com un quadre gripal. I esperem que segueixi així! No obstant, sí que s'estan fent assaigs clínics a la Xina. Un s'està fent amb inhibidors de la proteasa, que és un antivíric que s'usa per tractar pacients amb VIH. I després, amb un altre fàrmac antivíric que s'havia utilitzat per l'Ebola.

¿Creu que aquest virus ha vingut per quedar-se?

És difícil fer una predicció, però si continua circulant i no és estacional, podria ser. Si és estacional, potser marxarà.