Di Maio dimiteix com a líder del Moviment Cinc Estrelles a Itàlia

El líder del Moviment Cinc Estrelles, Luigi Di Maio, anunciarà als seus ministres que dimiteix com a cap polític de la formació en una reunió que té lloc aquest dimecres, segons han avançat mitjans italians. L'actual ministre d'Exteriors, de 33 anys, llança la tovallola arrossegat per una crisi interna que ha portat a abandonar el partit una trentena de parlamentaris crítics, entre diputats i senadors, i que amenaça de posar en risc l'estabilitat de la coalició amb els socialdemòcrates del PD, que governa a Itàlia des de setembre de l'any passat.

Luigi Di Maio va ser elegit cap polític de l'M5E en unes primàries celebrades el 2017 després del pas enrere de l'històric fundador, el còmic Beppe Grillo, i es va convertir des de llavors en una mena de guia espiritual dels grillinos. Va ser ell precisament qui va empènyer la formació a pactar amb el PD després que el líder de la Lliga, Matteo Salvini, soci de l'M5E en l'anterior Executiu, donés per trencada la aliança després de 15 mesos de govern per forçar unes eleccions anticipades que mai hi va haver. És aquesta aliança amb els socialdemòcrates la que ha creat una tensió interna en la formació que ha desembocat en la marxa de Di Maio.

La dimissió de Di Maio com a líder del Cinc Estrelles es produeix només quatre dies abans de les eleccions regionals a Calàbria i Emília-Romanya, que a Itàlia s'interpreten com un referèndum sobre l'Executiu. Especialment rellevants seran els resultats en aquesta última regió, històric bastió del centreesquerra, on una victòria del centredreta podria fer trontollar el Govern de Giuseppe Conte. Els últims sondejos vaticinen una patacada dels grillinos, que han rebutjat donar suport al candidat del PD.

Tot apunta que serà el senador Vittorio Crimi, el membre més gran del comitè de garantia del partit, qui assumirà la guia del moviment fins a la celebració d'un congrés al març que triarà un substitut per a Di Maio.