Enfrontaments violents entre manifestants d'ultradreta, policia i Black Lives Matter a Londres

El centre de Londres ha viscut aquesta tarda de dissabte enfrontaments molt violents entre manifestants d'ultradreta, agents de policia i activistes del moviment Black Lives Matter. Milers de persones han participat en una manifestació convocada pel grup ultra Lliga de la Defensa Anglesa per defensar les estàtues de la ciutat titllades de racistes pel moviment Black Lives Matter. Membres d'aquesta protesta han llançat ampolles, llaunes i fins i tot bengales i coets contra la policia muntada que estava allà, precisament, per defensar les estàtues.

A prop de l'estació de Waterloo de la capital britànica, a més, s'han registrat enfrontaments violents entre aquests grups i els participants en una manifestació convocada pel moviment Black Lives Matter contra el racisme policial, arran de la mort de George Floyd a Minneapolis, els Estats Units.

La marxa d'ultradreta, formada sobretot per hooligans del futbol i membres de grups neonazis, s'havia convocat en resposta a la crida que fa també el moviment Black Lives Matter per enderrocar els monuments i estàtues de personatges que representen el passat imperialista i esclavista del país o que van defensar postures racistes. Les estàtues qüestionades al Regne Unit van des de la de l'esclavista Edward Colston a l’imperialista i esclavista Cecil Rhodes que hi ha a la façana de l'Oriel College d'Oxford, però també inclouen les representacions de Winston Churchill, un dels homes il·lustres de la història britànica que ara és titllat de "racista".

En els enfrontaments amb la policia d'aquest dissatbe al centre de Londres, els mitjans britànics expliquen que hi va haver molt alcohol, "càntics racistes i salutacions nazis", cosa que, com apunta The Guardian, és força confús donat que estaven allà per defensar l'estàtua de Churchill, que va liderar el Regne Unit en la guerra i la victòria contra el nazisme.

La sercretària d'Interior, Priti Patel, ha qualificat els fets de "vandalisme innacceptable" i ha assegurat que "els perpetradors hauran de fer front a tota la força de la llei". El primer ministre britànic, Boris Johnson, que ha condemat el "vandalisme" en algunes manifestacions dels Black Lives Matter que han acabat en enfrontaments amb la policia, encara no s'ha pronunciat en aquest cas.