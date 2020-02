El Marroc barra l'entrada al Sàhara d'una delegació de diputats catalans

El Marroc els ha tancat la porta. Les autoritats marroquines han impedit aquest divendres que una delegació catalana formada per vuit diputats i membres institucionals i civils pogués entrar al país nord-africà. La delegació integra l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament, que viatjava amb l'objectiu de fer reunions i trobades amb col·lectius saharauis que denuncien la vulneració constant dels drets humans.

Segons ha detallat l'organisme, un cop han arribat a l'aeroport de l'Al-Aaiun, han estat retinguts i se'ls ha vetat la sortida de l'avió, procedent de Las Palmas. Poc després, els han fet tornar a l'aeroport d'origen.

Tal com han explicat, tenien previst visitar aquest cap de setmana diverses entitats vinculades a l’activisme i als presos saharauis.

La comitiva estava formada pels diputats Ferran Civit (ERC), Susanna Segovia (CatECP) i Vidal Aragonés (CUP) i membres del Fons Català de Cooperació, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i de l'entitat Sàhara Dempeus. Els tres grups polítics han denunciat de seguida l'actuació del govern marroquí.

No és el primer cop

No és la primera vegada que el Marroc impedeix a representants institucionals entrar al Sàhara. Les autoritats d’aquest país mai donen l’ordre d'expulsió per escrit, tal com ha passat a l’IPLS del Parlament de Catalunya, al·legant que es vol perjudicar els interessos del Marroc. Entre els motius que habitualment exposen hi ha que s’infringeixen les regles migratòries, perquè ingressen com a turistes quan en realitat tenen una agenda política.

Aquesta és la segona vegada en només tres mesos que les autoritats marroquines impedeixen una missió parlamentària. El desembre a una delegació del Parlament basc també se li va prohibir l’entrada.