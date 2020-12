Más de 300 hospitalizados en India por una enfermedad desconocida

Una enfermedad desconocida ha afectado durante el fin de semana a más de 300 personas en la ciudad india de Eluru, situada en el sudeste del país, en el estado de Andhra Pradesh. Entre los afectados hay varios niños, algunos de solo cuatro años, según informa el diario The Indian Express. Las autoridades locales señalaron en un primer momento que el origen de los problemas de salud se podría encontrar en la contaminación del agua potable o del aire, pero ninguna de estas hipótesis se ha confirmado.

"Hemos descartado la contaminación del agua y del aire como causa. Las muestras de agua se enviaron a analizar y no se ha encontrado contaminación. Las muestras de sangre de los pacientes se han enviado al laboratorio. No se ha detectado ninguna infección vírica. Todos los pacientes son negativos de covid-19. Es una enfermedad misteriosa y solo los análisis del laboratorio revelarán de qué se trata", ha afirmado el ministro de Salud de la región, Alla Kali Krishna Srinivas. Según él, el domingo al atardecer 125 de los pacientes ya habían recibido el alta y el resto estaban a salvo. Uno de los afectados por la extraña enfermedad murió, pero según las autoridades locales fue debido a un paro cardíaco sin ninguna relación con este problema de salud.

De todos modos, el diputado opositor Nara Chandrababu Naidu ha insistido a través de Twitter en la teoría del agua contaminada, ha acusado el gobierno de la región de estar ocultando la realidad y ha exigido una "investigación imparcial y completa del incidente". Hace diez días se había detectado un episodio de agua contaminada a la zona de Eluru.

