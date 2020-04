Mascaretes obligatòries per sortir al carrer a la Llombardia quan Itàlia supera els 15.000 morts

Attilio Fontana, governador de la Llombardia, que amb 50.000 casos és la regió més afectada a Itàlia per la pandèmia, ha ordenat que la ciutadania utilitzi mascaretes o bufandes per tapar-se la boca i el nas per sortir al carrer. S'endureixen així encara més les mesures de contenció amb una ordenança que entrarà en vigor demà fins al 13 d'abril. A més, els comerços estan obligats a proporcionar guants d'un sol ús i gel desinfectant a tots els clients.

Itàlia ja supera els 15.000 morts per coronavirus des de l'inici del brot, després que aquest dissabte s'hagin confirmat 681 noves víctimes, la xifra més baixa des del 27 de març. Una altra dada positiva és que el nombre de pacients ingressats a les UCI també baixa (74 menys en les últimes hores, que deixen el total en menys de 4.000), cosa que segons el responsable de Protecció Civil, Angelo Borrelli, significa que "els hospitals comencen a respirar".

El president del Consell Superior de Sanitat, Franco Locatelli, ha destacat que el nombre de morts també es redueix progressivament, però ha alertat que "aquestes xifres lleugerament millors no es poden llegir com que s'ha superat la fase crítica". Segons un estudi, les mesures de confinament han salvat ja 30.000 vides al país.

En les últimes hores s'han declarat 4.805 casos nous, de manera que actualment hi ha més de 88.000 persones que conviuen amb el virus a Itàlia. Gairebé 21.000 ja s'han curat. A les regions del centre i el sud del país la incidència de la malaltia és molt menor. Segons les dades ofertes pel ministre de Sanitat, Roberto Speranza, l'índex de contagi, que s'havia situat en tres infectats per cada positiu, ha començat a baixar.

Més protecció per al personal sanitari

El secretari general del sindicat de metges, Carlo Palermo, ha reclamat més material de protecció per al personal sanitari, que ja representa entre un 20 i un 25% de tots els positius del país, i ha exigit a la UE que desenvolupi una estratègia conjunta. Fins ara han mort 80 metges en la pandèmia, entre els quals hi havia alguns jubilats que s'havien ofert voluntaris.

Dimecres passat el primer ministre, Giuseppe Conte, va allargar el confinament fins al 13 d'abril, tot i que el cap de Protecció Civil va advertir divendres que les mesures de contenció s'hauran de mantenir almenys fins al 16 de maig.