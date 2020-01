McDonald's acaba amb la virginitat del comtat anglès de Rutland

Fins aquesta setmana, els poc menys de 40.000 habitants del comtat de Rutland, a les East Midlans, a 170 quilòmetres al nord de Londres, s'enorgullien de ser els únics de tot Anglaterra que no tenien cap restaurant de menjar ràpid als seus voltants, tampoc de la cadena McDonald's. En canvi, estaven ufanosos de tenir un restaurant en un dels municipis, Oakham, de 10.000 habitants, amb una estrella Michelin, el Hambelton Hall.

Hotel també, el Hambelton Hall és la cirereta del pastís del pintoresc i històric poble, amb un castell que data de l'any 1200, amb moltes botigues idiosincràtiques i un gran i variat nombre de gastropubs. Aquests locals, juntament amb els mercats setmanals d'agricultors i ramaders, fan de Rutland un indret idoni per disfrutar dels sentits. El comtat –el més petit d'Anglaterra– ha estat sovint nomenat el millor del país per viure-hi. No per casualitat, el preu mitjà de les cases de tres habitacions, 350.000 euros, depassa en 120.000 el que costen, per regla general, a la resta del país.

Conservadorisme

La parlamentària de la circumscripció, Alicia Kearns, és del Partit Conservador, i va guanyar les últimes eleccions, del desembre del 2019, amb quatre vegades més vots que el segon candidat, del Partit Laborista. De fet, el representant a Westminster d'aquest indret de les East Midlands sempre ha sigut un tory des que Rutland va passar a ser districte electoral –oficialment, Rutland & Melton–, el 1983. El comtat també va votar a favor del Brexit en el referèndum del 2016, per bé que només per unes dècimes de diferència; el nivell d'immigració és del 6%.

La població –amb una mitjana d'edat de 51 anys, i amb el 28% superior als 60– i la història del comtat fan de Rutland la quintaessència de l'Anglaterra rural, una ficció que en el competitiu Regne Unit del segle XXI, dominat per la City, es resisteix a desaparèixer.

651x366 Centre històric d'Oakham, al comtat de Rutland, a Anglaterra / LESLEY DOUBLEDAY Centre històric d'Oakham, al comtat de Rutland, a Anglaterra / LESLEY DOUBLEDAY

No resulta estrany, doncs, que fins ara fos impossible menjar-hi a cap racó un Big Mac o qualsevol altra especialitat de McDonald's. Cal recórrer 14 quilòmetres i sortir del comtat per trobar el primer restaurant de la cadena. Els habitants de Rutland s'hi oposaven, com abans ho havien fet els de Tavistock, al comtat de Devon, a l'oest d'Anglaterra: McDonald's s'hi va instal·lar el 1997, però va tancar el local el 2001 pel que van considerar un boicot en tota regla.

L'octubre passat, la cadena va demanar l'autorització per obrir als afores de l'esmentada Oakham un drive-through, al costat d'una benzinera i d'un supermercat Aldi, a tocar de la rotonda que enllaça la sortida nord del poble amb la carretera A-606. El lloc ideal per fer-hi benzina i endur-se, des de la finestra del cotxe, una hamburguesa.

Consulta pública

L'ajuntament de la vila va iniciar un període de consulta pública per informar-ne els veïns. Dimarts passat es van llegir les al·legacions. No se'n van rebre gaires: 23 a favor del McDonald's i 55 en contra. En l'acte, es van conèixer els parers, entre d'altres, de Jade Smith, propietari d'un gimnàs, de 35 anys, que dies enrere es queixava a la BBC del possible impacte de l'arribada de la cadena: "La gent diu que és una cosa per als nens i els joves, ¿però és això al que realment aspirem? El nostre poble, tan bufó, no necessita un McDonald's. Obrirà les portes a altres establiments semblants i el matarà", deia.

651x366 Un aspecte del Carrer Gran d'Oakham, al comtat de Rutland, a Anglaterra / KRIS DAVIES Un aspecte del Carrer Gran d'Oakham, al comtat de Rutland, a Anglaterra / KRIS DAVIES

També en una intervenció a la BBC, Caroline Aston, una altra resident, es mostrava menys preocupada: "Rutland ha canviat molt: quan era nena hauria pogut fer un pícnic asseguda al mig del carrer principal, però són els signes dels temps. Oakham segueix sent un lloc encantador per viure i crec que la gent s'acabarà enduent a casa un Big Mac".

Després de la lectura de les al·legacions, i malgrat que les contràries doblaven les que hi donaven suport, els regidors de l'Ajuntament van donar llum verda al projecte. La cadena va emetre un comunicat de benvinguda a la notícia i va recordar que el restaurant crearà 65 llocs de treball. És el destí de l'Anglaterra rural, viure en una ficció suportada per la realitat. A Anglaterra, amb el de Rutland, ja hi haurà 1.082 McDonald's, 1.300 a tot el Regne Unit. 45 anys després d'haver plantat per primer cop el logotip dels arcs daurats a les illes, els Big Mac han forçat l'últim comtat que encara resistia.