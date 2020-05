Merkel cedeix als lands la responsabilitat del desconfinament

El poder per desconfinar Alemanya queda totalment en mans dels lands després de la reunió que la cancellera, Angela Merkel, ha mantingut amb els presidents dels setze estats que formen el país. Les reticències d'alguns lands a seguir un protocol únic ha obligat la cancellera a fer un pas enrere i a abandonar la idea de la cocoordinació. D'aquesta manera, cada estat assumeix la responsabilitat de rebaixar les restriccions al seu territori, tot i que el govern ha posat com a condició que siguin capaços de respondre amb rapidesa un repunt de contagis. "Actuarem de manera local per poder aturar brots locals", ha remarcat Merkel en la roda de premsa posterior a la reunió.

El nou rumb del desconfinament especifica que els governs dels estats podran relaxar les mesures de confinament sempre que no hi hagi un repunt significatiu de casos. Això implica que si una ciutat o un districte suma més de 50 casos per cada 100.000 habitants durant un període de set dies, el land haurà de reintroduir mesures restrictives. El compromís dels lands de complir aquesta norma s'entén com "una xarxa de seguretat" que protegiria Alemanya davant un eventual rebrot.

La cessió de Merkel suposa la renúncia a intentar coordinar el desconfinament de manera centralitzada. De fet, la majoria d'estats han començat a implementar aquesta setmana els seus propis plans de desescalada. A mitjans d'abril, la cancellera alemanya els va renyar perquè considerava que era un descofinament massa precipitat.

Després de la trobada amb els presidents regionals, Merkel ha assegurat: "Alemanya ha aconseguit l'objectiu d'alentir la transmissió del virus i protegir el sistema sanitari, i això ens ha permès debatre i acordar mesures de relaxació".

Les fases següents

Durant la reunió mantinguda avui entre la cancellera i els governs dels lands s'han establert, això sí, algunes pautes generals per al desconfinament. Entre les més destacades hi ha la possibilitat que membres de dues unitats familiars (llars) diferents es puguin reunir. "D'acord amb les baixes xifres d'infecció, ja no només es podrà sortir sol, amb persones amb qui es convisqui o en grups de dos, sinó que també es podrà sortir amb persones d'altres famílies", detalla el comunicat emès després de la reunió. Aquesta nova norma arriba després que alguns estats, com Saxònia-Anhalt, ja haguessin introduït modificacions pel que fa a les trobades entre persones i permetessin reunions de fins a cinc persones. Aquestes decisions estatals no es veuran alterades per les decisions preses avui.

Pel que fa a la gent gran, Merkel ha anunciat que a partir d'ara ja podran rebre visites a les residències, però només d'un sol familiar.

En l'àmbit del comerç, continuarà la progressiva obertura de botigues, que ara ja no hauran de limitar l'àrea de compra a 800 metres quadrats, com es va acordar a la reunió anterior entre la cancellera i els estats. Sí que es limitarà el nombre de clients que podran entrar al mateix temps als establiments.

Tot i el relaxament en la restricció dels contactes, l'obligació de mantenir una distància d'un metre i mig es manté vigent, i també portar mascareta al transport públic. En aquest sentit, Merkel ha recordat que les fases de desconfinament següents implicaran un augment del nombre de contactes entre persones i que Alemanya depèn de la cooperació de la seva població per mantenir sota control l'expansió del virus.

"Mai hem tingut les restriccions que hi ha hagut en uns altres països i si hem pogut avançar en la lluita contra la pandèmia ha sigut en bona part gràcies a la disciplina de la gent. Ajudem, ara, per poder seguir aquesta via moderada", ha remarcat.