Merkel tira la tovallola i cedeix al desconfinament accelerat que volen els lands

Que a l’opinió pública alemanya cada cop hi ha més veus crítiques contra el confinament ja no és una qüestió puntual de manifestacions més o menys multitudinàries agitades per teories conspiratòries. Tampoc són només els representants del sector turístic que fa un parell de setmanes es manifesten al centre de les principals ciutats alemanyes. Aquest dimecres ha quedat palès que la cancellera conservadora Angela Merkel està sola en la crida a la calma i a la cautela per no accelerar les mesures de desconfinament. Merkel es va reunir ahir amb els presidents de les regions federals de l’est del país i un dels temes centrals va ser el coronavirus.

L’efecte dominó dels desconfinaments regionals està actiu des de principis de setmana. L’ovella negra va començar sent Bodo Ramelow (L’Esquerra), president de la regió de Turíngia, a l’est del país. Ramelow va defensar que s’aboleixin aviat totes les mesures de confinament, inclosa la supressió de mascaretes, una tornada habitual a les escoles i llars d’infants, obertura de bars i locals i permetre grans esdeveniments. Proposa passar a “recomanacions en lloc de prohibicions" confiant en la responsabilitat individual.

Turíngia és una de les regions alemanyes que menys casos de covid-19 ha registrat i on fa setmanes que no es detecten noves infeccions. “La meva visió de la situació difereix lleument de la seva“, va engegar Merkel ahir diplomàticament, però dura, al polític d’esquerres durant la reunió.

Oberta la capsa dels trons, han anat plovent les mesures regionals de desconfinament, com si es tractés d’una cursa i per voler demostrar també que la gestió del covid-19 és una competència regional: a Saxònia-Anhalt es retornarà de forma del tot regular a les aules el 15 de juny, Rin del Nord - Westfàlia ja té oberts gimnasos, cinemes i piscines a l’aire lliure, a Brandenburg es poden manifestar des d’avui fins a 150 persones… Berlín és més moderada: gimnasos i escoles d’esport podran reobrir la setmana que ve, bars nocturns a partir del 20 de juny i les discoteques i clubs més endavant, si bé encara no tenen data; sectors que, precisament, marquen la identitat de la capital alemanya.

A la reunió d’ahir Merkel va voler transmetre, sense èxit, que les regions federals poden gestionar la pandèmia autònomament, però mantenint l’ús de la mascareta, les distàncies de seguretat i el llindar de 50 morts per 100.000 habitants per tornar enrere. La cancellera va cedir i les limitacions de contacte s’allargaran fins al 29 de juny en lloc del 5 de juliol.

A partir del 15 de juny, podran viatjar

Coincidint amb l’inici de les vacances d’estiu a moltes regions federals, a partir del 15 de juny el govern alemany aixecarà les recomanacions de no viatjar a 31 països europeus (els 26 de la EU, Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein); Turquia, el tercer destí preferit dels alemanys després d'Espanya i Itàlia, per ara, amb obligació de 14 dies de quarantena.

També ahir dimecres uns 300 autocars (de 800 previstos) van colapsar el centre de Berlín per reivindicar ajudes estatals: “Cada dia amb covid ens costa 2,3 milions d’euros“, reivindicava el portaveu de l’associació d’empreses d’autocars que va fer la convocatòria. Amb l’anunci de l’obertura de fronteres, molts alemanys estan planificant les vacances a l’estranger amb avió. Alguns manifestants criticaven el controvertit rescat de 9.000 milions que el govern alemany ha promès a l’aerolínia alemanya Lufthansa; un paquet que Merkel ha qualificat de “dura lluita“ davant de Brussel·les, que imposa condicions.

La pròxima reunió virtual entre la cancellera i els presidents regionals serà el 17 de juny, si li agafen el telèfon. Mentrestant, les xifres de contagiats per coronavirus segueixen pujant al conjunt del país (179.300 casos registrats, 362 més de dimarts a dimecres; un total de 8.349 morts). Baviera, Rin del Nord - Westfàlia i Baden-Württemberg són les regions més poblades i les que registren més casos, la majoria en gent d’entre 15 i 59 anys. Els experts insisteixen que la pandèmia no està controlada a Alemanya.